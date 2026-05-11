NZS po dolgih 48 urah od incidentov: Najostreje obsojamo!

Prekinjen in naposled odpovedan sobotni nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu še naprej buri duhove športne javnosti na sončni strani Alp.

Mariborska navijaška skupina Viole je z metanjem pirotehnike na igrišče in v igralce prispevala velik črn madež za slovenski klubski nogomet.

Pričakovati je, da bo rezultat tekme 34. kroga registriran z rezultatom 3:0 za Olimpijo, ki je ob prekinitvi tekme v 52. minuti vodila z 1:0. Gol je v 12. minuti dosegel Antonio Marin.

Skoraj 48 ur po neljubih dogodkih, se je odzvalo še vodstvo Nogometne zveze Slovenije. Zapis nogometne oblasti objavljamo v celoti.

»Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana v Ljudskem vrtu.

Vsako dejanje, ki ogroža varnost igralcev, strokovnih štabov, sodnikov, gledalcev ali drugih udeležencev športnega dogodka, je nesprejemljivo in nima mesta na nogometnih igriščih. Metanje pirotehnike na igrišče ter posledična prekinitev tekme predstavljata resno kršitev športnih pravil, varnostnih standardov in vrednot, ki jih nogomet kot šport zagovarja.

Nogometna zveza Slovenije poudarja, da je varnost vseh udeležencev absolutna prioriteta. Posebej zaskrbljujoče je, da so bila dejanja posameznikov usmerjena neposredno v prostor, kjer so se nahajali igralci, kar bi lahko povzročilo resne poškodbe. Ob tem izražamo podporo vsem akterjem tekme, ki so bili izpostavljeni nevarnosti.

NZS spoštuje strast in predanost navijačev, ki pomembno soustvarjajo atmosfero slovenskega nogometa, vendar mora navijanje vedno ostati v okvirih športnega, odgovornega in varnega vedenja. Nobeno nezadovoljstvo zaradi športnih rezultatov ne more upravičiti ravnanj, ki ogrožajo zdravje ljudi in mečejo slabo luč na slovenski nogomet.

Primer bodo v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi Nogometne zveze Slovenije, ki bodo po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve.

Nogometna zveza Slovenije ob tej priložnosti ponovno poziva vse deležnike, klube, navijaške skupine, igralce in organizatorje tekem, k skupnemu prizadevanju za varno, spoštljivo in športno okolje, ki bo v ponos slovenskemu nogometu.«