NZS sprejela odločitev o usodi tekme med Domžalami in Bravom

Tekma prvega kola nove sezone 1. SNL med Domžalami in Bravom, ki je na sporedu 13. avgusta, je preložena za nedoločen čas. Eden od nogometašev Domžal je bil namreč pozitiven pri testiranju na novi koronavirus, zato je celotno moštvo v karanteni najmanj do tega petka. V petek bodo sledila nova testiranja, tedaj pa se bo NZS odločila o naslednjih korakih in določila termin tekme med Domžalami in Bravom.



Uradno sporočilo Nogometne zveze Slovenije :



»NZS je bila v petek zvečer obveščena o pozitivnem testu COVID-19 enega izmed nogometašev NK Domžale. Zaradi varovanja zdravja vseh udeležencev so takoj stekli ustrezni postopki, ki jih vodi NIJZ, nogometaši NK Domžal pa so vsaj do petka v obvezni karanteni. Zdaj je že jasno, da bo tekma med Domžalami in Bravom, ki bi morala biti odigrana 13. 8., preložena, več o tem, kdaj bo odigrana, pa bo znanega v petek, ko bodo nogometaši domžalskega prvoligaša ponovno testirani na COVID-19.



NZS bo v tem času pozorno spremljala stanje v Domžalah, kakor tudi v ostalih klubih in na podlagi teh ugotovitev sprejemala naslednje odločitve in ukrepe. Začetek novega prvenstva je blizu, prioriteta NZS pa je varnost vseh udeležencev in njihovo zdravje v teh nepredvidljivih časih.«