NZS: Tekme v Mariboru danes ne bo

Maribor - Od jutra je zlasti v štajerskih nogometnih krogih trajalo ugibanje o usodi današnje tekme 1. kola slovenskega nogometnega prvenstva med Mariborom in Alumunijem. Iz Aluminijevega tabora so namreč v zadnjih dneh večkrat napovedali, da jih ne bo v Ljudski vrt, češ da je bilo po karanteni v njihovih vrstah po okužbi s koronavirusom premalo časa za ustrezno pripravo na tekmo.



Iz Nogometne zveze Slovenije so zaradi obvestila, da nogometaši iz Kidričevega ne bodo pripotovali na tekmo 1. kola Prve lige Telekom Slovenije v Maribor, današnjo tekmo med Mariborom in Aluminijem odpovedali. Zoper klub iz Kidričevega bo zaradi kršenja pravilnikov NZS uveden disciplinski postopek.