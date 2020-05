Z nogometom so si razbijali glave dalj časa kot s šolstvom

Vnovičen štart že 15. ali 22. maja

Bavarski ministrski predsednik okrcal Kalouja

Ljubljana – Kar so že nekaj časa čivkali vrabčki na vejah dreves ob nemških štadionih, se je tudi uresničilo. Politiki s kanclerkona čelu so danes prižgali zeleno luč za nadaljevanje nogometa v tamkajšnji prvi in drugi zvezni ligi.Kdaj bodo nogometaši dejansko spet pritekli na igrišča ter se pred praznimi tribunami pognali proti žogi in naslovu prvaka, sicer še ni natančno določeno. Vodilni v nemški politiki, ki so – zanimivo – o nogometu razpravljali dalj časa kot, denimo, o šolstvu, so odločili »le«, da se lahko prvenstvo v skladu s strogimi higienskimi predpisi nadaljuje v drugi polovici tega meseca. Odgovornost o izbiri datuma, ki ga številni ljubitelji najpomembnejše postranske zadeve na svetu že prav nestrpno pričakujejo, so na ta način preložili na odgovorne v bundesligi. Ti bodo o začetku odločali jutri.Najverjetnejša termina sta torej dva: 15. ali 22. maj, po dobro obveščenih virih pa se bo elitna nemška liga nadaljevala že čez devet dni, torej takrat, ko bi moralo biti – če prvenstva pred dvema mesecema ne bi prekinili zaradi pandemije novega koronavirusa – na sporedu zadnje kolo. Večina predstavnikov klubov se je namreč zavzela prav za 15. maj.Prižig zelene luči je med prvimi pozdravil, izvršni direktor münchenskega Bayerna, ki je na najboljši poti, da ubrani lovoriko. »Veselimo se že, da se bo liga kmalu nadaljevala, v najboljšem primeru že sredi maja. Tako bomo športne odločitve dobili na igrišču in ne za zeleno mizo,« je odločitev o bližnjem nadaljevanju lige pospremil 64-letni Nemec.Zgodnejšemu datumu sicer nasprotujejo v Bremnu, najmanjši zvezni deželi Nemčije, pri čemer se pri Werderju izgovarjajo na preslabo telesno pripravljenost (svojih) nogometašev oziroma »pomanjkanje enakih možnosti za vse«. Novinarji časnika Bild so njihov razlog za poznejše nadaljevanje lige označili za slabo šalo. Proti temu, da bi prvenstvo znova začeli že čez devet dni, naj bi bili tudi pri Mainzu.Zaskrbljenost odgovornih pri Mainzu in Werderju gre pripisati tudi krčevitemu boju za obstanek med elito, ki očitno čaka obe moštvi. Nogometaši »karnevalske zasedbe« so v dosedanjih 25 kolih iztržili 26 točk, s katerimi držijo 15. mesto, »zeleno-beli« iz Bremna pa z zgolj 18 točkami (ob tekmi manj) zasedajo predzadnje, 17. mesto, tako da jim voda že pošteno teče v grlo.Na vrhu kraljujejo zvezdniki Bayerna (55), ki imajo štiri točke naskoka pred drugouvrščenimi igralci dortmundske Borussie in pet pred tretjeuvrščenimi »rdečimi biki« iz Leipziga z nekdanjim slovenskim reprezentantomna čelu. Znano je že, da bodo ligo nadaljevali s 26. kolom, ki med drugim prinaša veliki porurski derbi med Borussio Dortmund in Schalkejem.Nogometaši Leipziga bodo, denimo, gostili tekmece iz Freiburga, Bayern pa bo gostoval pri Unionu v Berlinu. Vsa moštva bodo morala pred vnovičnim štartom kajpak še v karanteno in uspešno prestati (redne) teste na koronavirus.V današnji (politični) razpravi je bil sicer med najglasnejšimi, ministrski predsednik Bavarske. Ko je beseda nanesla na karanteno, je poudaril, da ni nujno, da traja dva tedna. Spotoma je okrcal tudi, nogometaša Herthe, ki si je pred dnevi privoščil škandal, potem ko je prek družbenega omrežja Facebook v živo prenašal svoj prihod v slačilnico, se rokoval z, iz neposredne bližine snemal, kako je zdravnik opravljal test na, in tudi drugače prekršil vsa pravila v boju z boleznijo covid-19.»Igralci, ki se vedejo nespametno, morajo vsekakor računati s posledicami. Kar si je privoščil nogometaš Herthe, je nedvomno hud avtogol,« je poudaril Söder, ki očitno pričakuje (še) hujšo kazen za Kalouja. S tem, da je vodstvo berlinskega kluba še isti dan suspendiralo 34-letnega napadalca iz Slonokoščene obale, ki se je že opravičil za svoje neodgovorno dejanje, očitno še ni zadovoljen.