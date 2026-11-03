O predanosti Jana Oblaka ni dvoma, kaj pa varnost v Mariboru?

V zanimivem nogometnem ozračju je Boštjan Cesar zbrani medijski javnosti predstavil seznam 26 nogometašev, ki bodo od nedelje zvečer naprej prihajali na Brdo pri Kranju, kjer jih čaka zadnja reprezentančna akcija leta. V marsičem bo posebna, podobo izbrane vrste bo narekovala poplava rumenih kartonov. Tudi vrnitev v Ljudski vrt bi lahko bila čustvena in nikakor ne bo monotona, kot je slišati s tribun. Trije vratarji, šest igralcev sredine igrišča, kar sedem napadalcev in predvsem 10 branilcev so številke, ki bodejo v oči. Nobenega dvoma ni, kje ima selektor Cesar pred zelo pomembnima tekmama s Švico in Severno Makedonijo, na katerih bodo potrjevali najmanj drugo mesto v skupini B1 lige narodov in s tem mesto v drugem bobnu za žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2028, največ odprtih ...