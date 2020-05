O vrnitvi »calcia« v četrtek

Ljubljana

Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je politik, v katerega so uprte oči nogometnih navijačev. FOTO: Reuters

- Italijanski minister za športje potrdil, da bi se lahko italijanska nogometna liga začela 13. ali 20. junija in dodal, da obstaja možnost, da bi se tekme na televiziji prikazovale brezplačno.»Razmišljamo o dveh mogočih datumih, to sta 13. in 20. junij. Dobili smo protokol za nadaljevanje sezone, ki je podoben tistemu za treninge. Končno odločitev bomo sprejeli v četrtek,« je za RAI TG 3 dejal Spadafora.Italijanska nogometna zveza (FIGC) je že predala medicinski protokol za tekme, končno besedo bo imela vlada. Ta je do 14. junija prepovedala vsa tekmovanja, a bi lahko še pred tem rokom svojo odločitev preklicala, poročajo italijanski mediji.Obstaja bojazen, da bi se lahko navijači zbirali v lokalih, ki prenašajo tekme, in prijateljih z ustreznimi TV programi, zato je Spadafora omenil možnost, da bi se tekme predvajale na brezplačnih kanalih.