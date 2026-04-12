O Zajcu, ki ni zajec

Ne vem, zakaj je nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek odpisal Miho Zajca. Lahko da mi je celo pojasnil, mislim, da je govoril nekaj o tem, da nečesa ne more. Česa, se ne spomnim. Tudi Miha, zdaj najbolj priljubljen Slovenec v Zagrebu in med navijači nogometnega kluba Dinamo, mi je pred leti, ko je bil še član turškega velikana Fenerbahčeja, prijazno in z opravičilom dal košarico, češ da še ni čas za to, da bi govoril o reprezentanci in odnosu, ki ga je imel s selektorjem. Sicer to ne bi bila moja rdeča nit, saj se ponavadi poskušam izogniti temam, ki intervjuvanca, ki jasno daje vedeti, o čem ne želi govoriti, res motijo. Raje ga zapeljem in se skozi nešteto drugih tem prebijem do odgovora oziroma razlogov.

Miha Zajc se je v Zagrebu in na Hrvaškem igralsko razsvetlil, ne glede na najvišjo raven tekmovanja sosedske lige, ki pa je kljub vsemu zahtevnejša, kot je slovenska. Navdušuje z goli, ustvarjalnostjo, delovno etiko in, česar doslej ni kazal, voditeljstvom. Če sem iskren, v njem nikoli nisem videl fanta z avtoriteto v slačilnici. Saj prihaja iz Goriškega! Prav to mu uspeva v Zagrebu in pri Dinamu, kjer so Slovenci redko imeli sloves neugodnih fakinov. Hvaležnih pač.