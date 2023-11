Ob Danski na evropsko prvenstvo danes še Albanija

Ob danski reprezentanci, ki je premagala Slovenijo, so si danes nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji priborili še nogometaši Albanije. Drugi nastop na tem tekmovanju so si zagotovili s točko na gostovanju v Moldaviji (1:1), dolgo časa so bili blizu zmage, ki jim jo je preprečil gol gostiteljev v 87. minuti.

S tem golom je Moldavija v skupini E tudi zadržala možnosti za uvrstitev v Nemčijo, na roko jim je šel tudi rezultat 1:1 na tekmi med Poljsko in Češko. Remi je pomenil konec upov Poljakov, Čehi pa so zdaj najbližje, da si kot druga ekipa zagotovijo pot na euro. Na domači tekmi proti Moldaviji bodo potrebovali le točko. Albanija ima kolo pred koncem 14 točk, Češka 12, Poljska, ki je kvalifikacije že končala, 11, Moldavija pa 10.

Anglija si je vozovnico za Nemčijo zagotovila že prej, temu gre najbrž pripisati, da ni bolj napolnila mreže Malte. Doma je zmagala z 2:0, Maltežani so dosegli avtogol na začetku tekme, nato je v 75. minuti mrežo zatresel še Harry Kane.

Italija, ki se z Ukrajino bori za drugo mesto v tej skupini – o njem bo odločala ponedeljkova medsebojna tekma –, je Severno Makedonijo premagala s 5:2. Po prvem polčasu ni kazalo, da bi tekma lahko bila negotova, saj so domači nogometaši z golom Mattea Darmiana in dvema Federica Chiese vodili s 3:0, poleg tega pa je Jorginho zapravil še enajstmetrovko. Toda Makedonci so se v nadaljevanju približali, oba gola je dosegel Jani Atanasov, upanje za izenačenje pa jim je razblinil gol Giacoma Raspadorija. Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Stephan El Shaarawy.