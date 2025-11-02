Ob izključitvi Dejana Petrovića je molčal, zdaj ne bo več

V naši južni soseščini med nogometnimi navdušenci, zlasti privrženci Dinama in Rijeke, ni konca razprav o burnem dogajanju na sobotnem derbiju med tema dvema moštvoma. Pred 11.000 gledalci so točke ostale v Zagrebu, Dinamo je zmagal z 2:1, potem ko so hrvaški prvaki iz Kvarnerskega zaliva v drugem polčasu pri izidu 1:1 zapravili nekaj lepih priložnosti.

Rijeka sicer ohranja močno navezo s slovensko nogometno sceno, zdaj moštvo vodi nekdanji Olimpijin trener Victor Sanchez, na igrišču je prav tako nekdanji zmaj, sicer litovski reprezentant, Justas Lasickas, v udarni enajsterici je tudi naš reprezentančni nogometaš Dejan Petrović. In prav tega igralca je v izlivu besa ob spornih sodniških odločitev v derbiju omenil predsednik reškega kluba Damir Mišković.

»Ostal sem tiho, ko je Dejan Petrović na tekmi z Osijekom prejel rdeč karton, pa sploh ni naredil prekrška. Zdaj pa ne bom več molčal. Dogajanje v Zagrebu je preseglo vse meje, takšna zgodba uničuje našo ligo. Scena z Mišićevimi incidenti (kapetan Dinama, o. p.) je trajala več kot tri minute, sodnik pa je pokazal le štiri minute skupnega dodatnega časa. Verjetno zato, da na koncu zaokroži popolno podobo svojega sojenja. Rijeka je velik klub, nazadnje državni prvak in pokalni zmagovalec, najbrž si zasluži športno spoštovanje, ne pa takšnega sramotnega sojenja,« je med drugim dejal prvi mož kluba, pri katerem niso skrivali razočaranja po izgubljenem derbiju. Med katerim so bili celo goreči Dinamovi privrženci presenečeni, da omenjeni kapetan njihovega kluba od sodnika Igorja Pajača ni prejel rdečega kartona, ko je pohodil udarnega reškega nogometaša Tonija Fruka, nato pa se še obračunaval z njegovimi soigralci ...