Ob jubileju iz Pariza v London

Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu zlata žoga bo letos prvič v Londonu, so danes sporočili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Leta 1956 jo je takrat kot prvi prejel angleški nogometaš Stanley Matthews.

V boju za najbolj prestižno posamično nogometno nagrado sta bila v zadnjem obdobju predvsem Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki sta z osmimi in petimi osvojenimi zlatimi žogami najuspešnejša. Ob tem je bil Messi v glasovanju petkrat drugi, Ronaldo pa šestkrat.

Lani je nagrado na slovesni prireditvi v francoski prestolnici Parizu prejel francoski nogometaš in član Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele, ki je zbral več glasov od Španca Lamina Yamala in Portugalca Vitinhe.

»Z organizacijo 70. podelitve nagrade v angleški in britanski prestolnici zlata žoga nadaljuje svojo širitev in še dodatno utrjuje svoj status svetovno priznane znamke,« je v izjavi zapisala Evropska nogometna zveza Uefa.

Prizorišče za letošnjo podelitev v Londonu bodo organizatorji razkrili tekom leta.