Ob Neymarjevem jubileju sramota in solze razočaranja

Kot da bi v Sao Paolu padel meteor. Eden od najslavnejših brazilski klubov Santos, pri katerem je postal velikan Pele, je na svojem stadionu Morumbis v 20. kolu brazilskega nogometnega prvenstva doživel hud poraz proti Vascu da Gami z 0:6. Izid je pisal zgodovino, to je bila najvišja zmaga Vasca nad Santosom in z največjo razliko v golih v skoraj sto letih dvobojev.

Domače privržence lahko boli še toliko bolj, ker je prvi zvezdnik Santosa Neymar igral jubiljeno 250. tekmo za klub, pri katerem je začel svojo kariero. Nedkanji zvezdnik Barcelona in Paris St-Germaina ni skrival velikega razočaranja in solz, še dolgo po tekmi je jokal. Posledice poloma so bile silovite, Santos je odpustil trenerja Cléberja Xavierja.