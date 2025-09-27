Ob plači 35 milijonov evrov Jose Mourinho trdi: Sem v rdečih številkah!

Jose Mourinho je v težavah. Na Portugalskem so sprožili ugibanja, da naj bi v dveh sezonah pri Benfici zaslužil skoraj 35 milijonov evrov. V prvi sezoni naj bi plača znašala 16 milijonov evrov, v drugi pa 18,5 milijona evrov.

Toda trdovratni 62-letni trener, ki je po odstavitvi pri Fenerbahčeju nasledil prav zmagovalca njunega kvalifikacijskega dvoboja za ligo prvakov Bruna Lageja, je odločno zavrnil namigovanja. V svojem slogu je zabrusil: »Če bi ostal doma do konca sezone, bi zaslužil več. Tako preprosto je,« je začel v svojem slogu in nadaljeval: »Če bi užival z družino, ostal v Londonu, šel v Algarve na počitnice in opravil nekaj potovanj, bi zaslužil več. Nisem tukaj za nič, sem v rdečih številkah. Zakaj sem tukaj? Ker resnično uživam v delu. Pogrešal sem igranje za tisto, za kar igra Benfica: za naslov. Tega ne bi mogel storiti v Rimu in pri Fenerbahčeju. To je edinstvena priložnost zame kot trenerja in kot človeka. Ostati doma ni zame.«

Hitro je dobil novo neprijetno vprašanje. Zakaj je sprejel službo, če izgublja denar? »Preizkušam se, tvegam, sem podvržen zmagi, porazu, en dan uživam, naslednji je grozen. To so stvari, ki me napajajo in me spravijo iz udobja,« je odgovoril.

Mourinho je v karieri zaslužil več kot 100 milijonov evrov le od odškodnin za odstavitve pred iztekom pogodbe. A pri Benfici ne bo potegnil daljši konec, če se bo z njo razšel predčasno.

Če se bosta odločila za razhod, bo Benfica plačala »bistveno nižje stroške« ob prekinitvi Mourinhove pogodbe. Klavzula zajema tudi scenarij, po katerem bi Mourinhove prekinitve pogodbe moral Benfici plačati enakovreden znesek.