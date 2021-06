Ob pogledih v nebo sta videla NLP

Na Karibih se marsikdo počuti odlično, nekaterim pa poležavanje na plažah in uživanju v prijetnih temperaturah prinaša še kakšno radost ali nenavadno izkušnjo več. Sam Cooke in njen slavni soprog, angleški nogometaš ter branilec Rome Chris Smalling, sta razkrila nenavadno doživetje na počitnicah na Jamajki. Cookova je na Instagramu delila izkušnjo, kaj se jima je zgodilo v ponedeljek zvečer.



"S Chrisom sva videla neznani leteči predmet. Letel je pred nami, se obrnil in odletel v nebo, kjer je ostal še eno uro. Chris je videl, kako se vrti in kako so vseskozi utripale luči," je zapisala svojo zgodbo Smallingova srčna izbranka. Neznanka je le, ali sta prej ali med videnjem poskušala znamenito jamajško opojno "travico". Zakonca Smalling, ki imata tudi sina Leo, sta velika zagovornika zdravega načina življenja in vegana.



Postavni, 194 cm visoki štoper Smalling je bil nekoč član angleške reprezentance in Manchester Uniteda, zdaj pa bo svoje nekdanje kolege spremljal iz drugačne vloge in najbrž veliko bolj prijetne.

