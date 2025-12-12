Ob prestopu v Šeškov klub je bil deležen groženj s smrtjo

Nekdanji izjemni angleški napadalec Wayne Rooney se spominja prvih dni po prestopu iz domačega Evertona v Manchester United. Nejeverni navijači so mu grozili celo s smrtjo, to pa ga ni ustavilo. Pri rdečih vragih je postal klubska legenda, tudi sicer pa se je v srca otoških nogometnih navdušencev zapisal kot eden najboljših napadalcev v zgodovini.

V zadnji oddaji svojega športnega šova na televiziji BBC je govoril o dneh, ko se je z Meyersida uradno preselil na Old Trafford. »Dobival sem grožnje s smrtjo. Hišo mojih staršev so porisali z grafiti in razbijali. Hišo moje takratne punce, zdajšnje žene, so prav tako vandalizirali z grafiti,«

Pravi, da je bil odhod zelo težak, sploh ker je bilo že takrat rivalstvo med Liverpoolom in Manchestrom precej hudo. »Na srečo so mi pomagali moji bližnji. Nikoli mi ni bilo mar za govorice ali zla dejanja. Vedel sem, kaj si želim, in vedel sem, kako bom to dosegel.«

Po koncu igralske kariere se je Wayne Rooney posvetil trenerstvu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Takrat še ni bilo toliko družabnih omrežij, ki so zdaj, tako pravi, velika težava. »Sin je star 16 let in je na družbenih omrežjih. Igra za United, sponzorira ga Puma in na stotisoče ali milijone ljudi ga spremlja že pri teh letih. Ko kot mlad igralec prideš v prvo ekipo, si takoj pod drobnogledom. Prav ali ne, ljudje te ocenjujejo.«

Mogoče je prav, da je Benjamina Šeška blažja poškodba za nekaj časa oddaljila z nogometnih igrišč. Po mučnem poletju in zelo zahtevnih nekaj tednih pri rdečih vragih je bil nedvomno mentalno zelo izmučen, zato mu je ta mesec, ko se v medijih o njem ne piše, zagotovo dobro del.

Mladi Radečan naj bi se na tekme premier lige vrnil že pred novim letom, v pogovorni oddaji na televiziji Arena Sport je njegov agent Elvis Bašanović celo dejal, da je »vrnitev bližje, kot bi si kdo mislil«.