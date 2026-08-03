Ob prihodu mundialskega junaka evforija navijačev južnoameriškega velikana

Naročite se
Eden od malih junakov minulega svetovnega prvenstva v nogometu vratar reprezentance Zelenortskih otokov Vozinha je po odmevnih predstavah na svetovnem prvenstvu 2026 našel nov klub. Štiridesetletnik bo kariero nadaljeval pri čilskem velikanu Colo-Colu, kamor je dopotoval v nedeljo in bo opravil zdravniški pregled ter podpis pogodbe.
Vozinha je zadnji dve sezoni branil za portugalski Chaves, po uspešnem mundialu pa je postal ena najbolj priljubljenih zgodb turnirja. Njegove predstave v vratih Zelenortskih otokov so mu prinesle veliko medijsko pozornost in številne nove privržence na družbenih omrežjih.
Ob prihodu v Santiago de Chile ga je na letališču pričakala množica navijačev Colo-Cola. Posnetki kažejo, da je moral skozi množico v spremstvu varnostnikov in predstavnikov medijev, navijači pa so ga pozdravili kot veliko okrepitev.
Za izkušenega vratarja bo to največji klubski prestop v karieri, potem ko je z odličnimi predstavami na svetovnem prvenstvu postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti turnirja.
Komentarji