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Nogomet

Ob prihodu mundialskega junaka evforija navijačev južnoameriškega velikana

Vratarja nogometne reprezentance Zelenortskih otokov Vozinha je na letališču pričakala množica navdušenih privržencev čilskega Colo-Cola.
Na letališču Arturo Benitez v Santiago de Chilu se je Vozinha takoj soočil z južnoameriškim vzdušjem navijačev. FOTO: Raul Bravo/AFP
Galerija
Na letališču Arturo Benitez v Santiago de Chilu se je Vozinha takoj soočil z južnoameriškim vzdušjem navijačev. FOTO: Raul Bravo/AFP
G. N.
3. 8. 2026 | 12:22
3. 8. 2026 | 12:22
1:32
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Eden od malih junakov minulega svetovnega prvenstva v nogometu vratar reprezentance Zelenortskih otokov Vozinha je po odmevnih predstavah na svetovnem prvenstvu 2026 našel nov klub. Štiridesetletnik bo kariero nadaljeval pri čilskem velikanu Colo-Colu, kamor je dopotoval v nedeljo in bo opravil  zdravniški pregled ter podpis pogodbe.

Pri 40 letih Vozinha doživlja vrhunec nogometne kariere, ki se je v Čilu zunaj igrišča začela v veličastnem slogu. FOTO: Raul Bravo/AFP
Pri 40 letih Vozinha doživlja vrhunec nogometne kariere, ki se je v Čilu zunaj igrišča začela v veličastnem slogu. FOTO: Raul Bravo/AFP

Vozinha je zadnji dve sezoni branil za portugalski Chaves, po uspešnem mundialu pa je postal ena najbolj priljubljenih zgodb turnirja. Njegove predstave v vratih Zelenortskih otokov so mu prinesle veliko medijsko pozornost in številne nove privržence na družbenih omrežjih.

Ob prihodu v Santiago de Chile ga je na letališču pričakala množica navijačev Colo-Cola. Posnetki kažejo, da je moral skozi množico v spremstvu varnostnikov in predstavnikov medijev, navijači pa so ga pozdravili kot veliko okrepitev.

Za izkušenega vratarja bo to največji klubski prestop v karieri, potem ko je z odličnimi predstavami na svetovnem prvenstvu postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti turnirja.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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