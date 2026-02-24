Ob Šeškovi neverjetni statistiki se je oglasil tudi Romano

Na zadnjih tekmah je Benjamin Šeško pri Manchester Unitedu del zmagovitega recepta. Po prihodu Michaela Carricka na klop rdečih vragov 22-letni Radečan tekme še ni začel v prvi enajsterici, a je kljub temu na zadnjih štirih dvobojih pogosto med strelci.

Nazadnje je zabil na včerajšnji tekmi proti Evertonu (1:0), ko je v 71. minuti po hitrem protinapadu žogo pospravil v desni spodnji kot vratarja Jordana Pickforda. Njegovo izvrstno statistiko je nato na facebooku objavil tudi znani italijanski novinar Fabrizio Romano.

Šeško je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri zadetke in skupno odigral 84 minut. To pomeni, da je v povprečju nasprotnikovo mrežo zatresel vsakih 28 minut, je zapisal Romano. S svojimi predstavami je navdušil tudi stratega rdečih vragov. »Kot igralec raste. Včasih so to veliki, včasih majhni koraki. V zadnjem času je naredil nekaj velikih korakov,« je Slovenca pohvalil Carrick.

Slovenski reprezentant se je od začetka letošnjega leta med strelce vpisal šestkrat, v prvi sezoni na Old Traffordu ima na računu osem zadetkov. To ga pri Unitedu uvršča na drugo mesto po številu zadetkov, tik za Bryana Mbeuma, včerajšnjega podajalca, ki se je podpisal pod deset zadetkov. Šeško v letošnji sezoni v povprečju doseže gol na vsakih 164 minut, Mbeumo na vsakih 193, brazilski napadalec Matheus Cunha pa na vsakih 317 minut.