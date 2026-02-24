  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Ob Šeškovi neverjetni statistiki se je oglasil tudi Romano

Slovenski reprezentant je od začetka letošnjega leta dosegel šest zadetkov in tri na zadnjih štirih tekmah, čeprav nobene ni začel v prvi enajsterici.
Benjamin Šeško je drugi strelec Manchester Uniteda v letošnji sezoni. FOTO: Paul Ellis/AFP
Benjamin Šeško je drugi strelec Manchester Uniteda v letošnji sezoni. FOTO: Paul Ellis/AFP
Tim Erman
24. 2. 2026 | 13:20
24. 2. 2026 | 13:26
2:02
Na zadnjih tekmah je Benjamin Šeško pri Manchester Unitedu del zmagovitega recepta. Po prihodu Michaela Carricka na klop rdečih vragov 22-letni Radečan tekme še ni začel v prvi enajsterici, a je kljub temu na zadnjih štirih dvobojih pogosto med strelci.

Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

Nazadnje je zabil na včerajšnji tekmi proti Evertonu (1:0), ko je v 71. minuti po hitrem protinapadu žogo pospravil v desni spodnji kot vratarja Jordana Pickforda. Njegovo izvrstno statistiko je nato na facebooku objavil tudi znani italijanski novinar Fabrizio Romano.

Šeško je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri zadetke in skupno odigral 84 minut. To pomeni, da je v povprečju nasprotnikovo mrežo zatresel vsakih 28 minut, je zapisal Romano. S svojimi predstavami je navdušil tudi stratega rdečih vragov. »Kot igralec raste. Včasih so to veliki, včasih majhni koraki. V zadnjem času je naredil nekaj velikih korakov,« je Slovenca pohvalil Carrick.

Slovenski reprezentant se je od začetka letošnjega leta med strelce vpisal šestkrat, v prvi sezoni na Old Traffordu ima na računu osem zadetkov. To ga pri Unitedu uvršča na drugo mesto po številu zadetkov, tik za Bryana Mbeuma, včerajšnjega podajalca, ki se je podpisal pod deset zadetkov. Šeško v letošnji sezoni v povprečju doseže gol na vsakih 164 minut, Mbeumo na vsakih 193, brazilski napadalec Matheus Cunha pa na vsakih 317 minut.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Manchester United

Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

Manchester United se je veselil nove zmage, potem ko je Benjamin Šeško dosegel zmagoviti gol. Trener po tekmi odgovarjal o Šeškovi vrnitvi v prvo enajsterico.
Tim Erman 24. 2. 2026 | 08:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier league

Benjamin Šeško rdečim vragom zagotovil nove tri točke

Slovenski reprezentant je dosegel zmagoviti gol za Manchester United na gostovanju pri Evertonu.
Rok Tamše 23. 2. 2026 | 23:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nocoj v ligi prvakov

Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Danes in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov. Inter in Atletico Madrid se bosta reševala proti avtsajderjem iz Norveške in Belgije.
Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Eintracht Frankfurt

Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
23. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Ne spreglejte
VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Olimpijski prvak izpušča smučarske polete v Kulmu

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl bo moral zaradi težav s hrbtom izpustiti tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih. Jutri v Planici državno prvenstvo.
24. 2. 2026 | 13:49
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
V četrtek kot priloga Dela

Turistična revija Like, projekt medijskih hiš iz štirih držav

Revija na 284 straneh, ki izide v četrtek, je plod sodelovanja novinarskih ekip Dela, Jutarnjega lista iz Zagreba, Blica iz Beograda in Oslobođenja iz Sarajeva.
Rok Tamše 24. 2. 2026 | 13:44
Preberite več
