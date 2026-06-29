Ob sporočilu babice je Vinicius Jr. potočil solze

Brazilski nogometni zvezdnik Vinícius Júnior je zunaj igrišč poskrbel za enega najbolj ganljivih trenutkov svetovnega prvenstva. Napadalec madridskega Reala ni mogel zadržati solz med gostovanjem v televizijski oddaji Domingão com Huck . Čustven odziv je sprožilo videoposporočilo njegove babice Nilze, ključne osebnosti njegovega otroštva, ki ostaja njegova največja opora na vsakem koraku profesionalne poti.



»Moja babica je izjemno posebna oseba. Oče je živel daleč stran, zato sem odraščal z mamo, brati in babico,« je vidno pretresen dejal 25-letni krilni napadalec. Spomnil se je skromnih začetkov v majhni hiši, kjer je dolga leta spal ob njej: »Zmanjka mi besed. Babica je zaznamovala moje življenje. Zavedam se, da bo prišel trenutek slovesa, zato poskušam izkoristiti vsako sekundo z njo.«

Igralec, ki je vajen strogo odmerjenih in nadzorovanih medijskih nastopov, je tokrat pokazal svojo ranljivo plat. »Družina je storila vse, da bi izpolnil svoje sanje. Videti jo srečno je neprecenljivo,« je poudaril Vinícius, ki kljub izjemnemu pritisku javnosti ostaja trdno na tleh.

Trdo garajo za vrnitev Brazilije na vrh

S štirimi golii na treh tekmah je Vinícius Jr. postal nesporni vodja reprezentance, ki po dolgih letih znova budi visoka pričakovanja brazilske javnosti. »Smo rod, ki trdo gara za vrnitev Brazilije na svetovni vrh. Na šesto zvezdico čakamo že predolgo, a smo se v zadnjih letih veliko naučili,« je pojasnil.

Pri vzpostavljanju novega reprezentančnega duha je izpostavil ključno vlogo selektorja Carla Ancelottija. Italijanski strateg je v garderobo prinesel pravo mero svobode, zaupanja in ravnovesja med izkušnjami ter mladostjo. Izkušeni nosilci igre, kot so Neymar, Casemiro in Marquinhos, mladim in nadarjenim – med katerimi izstopata Endrick in Rayan – zagotavljajo potrebno mirnost za uveljavitev na največjem odru.

Bitka zunaj nogometnih igrišč je pomembnejša

Napadalec pa je velik del pogovora posvetil svojemu družbenemu aktivizmu in boju proti rasizmu. Odločno je podprl strožje ukrepe Mednarodne nogometne zveze (Fifa), vključno z možnostjo prekinitve tekem zaradi žaljivih vzklikov.

»Dosežki zunaj igrišča so zame pomembnejši od tistih na njem, saj lahko tako pomagam veliko več ljudem. Napredek v družbi je počasen, a upam, da naslednjim rodovom ne bo treba trpeti tega, kar preživljamo mi. Imam sedemletnega brata in moja največja želja je, da nikoli ne bi izkusil rasizma. Na igrišču želim dosegati velike stvari, zunaj njega pa želim ostati navdih za mlade temnopolte fante, ki nimajo glasu, kot ga imam jaz,« je pogovor sklenil brazilski zvezdnik.

Brazilija se bo dfrevi ob 19. uri v šestnajstini finala v Houstonu pomerila z Japonsko.