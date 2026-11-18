V Celju je Albert Riera iz pred leti obetavnega mladeniča iz Tolmina znal iztisniti največ, postavil ga je na krilo in mu odprl prostor, da zažene motorje. »Riera naju je z Matkom klical kar »airways«, letalski liniji, a bo tudi turbo Šturm v redu,« se je nasmehnil slovenski 27-letnik, ki to jesen zadetek dosega po tekočem traku.

Je prototip modernega napadalca, tudi z žogo v nogah je prehiter za tekmečevo obrambo, njegovi šprinti se po pravilu končajo z nevarnim dogajanjem za tekmečevega vratarja. S prvim golom v Skopju je navdušil s kombinacijo hitrosti in napadalske tehnike ob silovitem strelu pod prečko ter sprostil Slovence. Če bo podobno učinkovito nadaljeval tudi po vrnitvi v Prago, ni izključeno, da ne bo češka metropola že pozimi zanj postala premajhna.