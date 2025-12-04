Dobra volja Olimpije, mrk pogled Alberta Riere

Celjanom počasi zmanjkuje sape, rezultatska krivulja Olimpije pa se počasi obrača v pravo smer. Federico Bessone je s pravo taktično pripravo na tekmo tokrat učinkovito ustavil moštvo Alberta Riere, Olimpija je v osmini finala slovenskega pokala z 1:0 izločila aktualne prvake Celjane.

Sestavo moštva Riere narekujejo poškodbe, ki se kar kopičijo v knežjem mestu in so posledica hudega tempa, ki ga prinaša igranje v Evropi. Pri Olimpiji letos dolgo nič ni šlo po načrtih, vodstvo moštva pa je Fedeju Bessoneju vendarle namenilo dovolj časa, da je moštvo spravil v red in začel nizati boljše rezultate.

V drugem polčasu so bili ljubljančani boljši in zasluženo napredovali. Foto Voranc Vogel

Svetla točka slabega jesenskega dela bo današnja zmaga z 1:0, z golom v 53. minuti, ko je spretno mimo Žana Luka Lebana preusmeril dober predložek v kazenski prostor, se je pod njo podpisal Jan Gorenc. Tudi Celjani so imeli svoje priložnosti za gol, v prvem polčasu bi žogo moral v mrežo Matevža Dajčarja pospraviti Daniel Šturm, na koncu pa je Olimpija zasluženo zmagala in napredovala v četrtfinale. Med najboljšimi osmimi ekipami ni prvih treh ekip na prvenstveni lestvici – Celja, Maribora in Kopra.

V četrtfinale pokala Pivovarne Union so se že uvrstili Aluminij, Brinje Grosuplje, Jadran Dekani, Fužinar, Kalcer Radomlje in Bravo Big Bang. Četrtfinalne tekme bodo na sporedu 4. marca prihodnje leto, polfinalni 22. aprila, veliki finale pa bo 13. maja.