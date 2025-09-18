Ob vrnitvi na Otok je Marcus Rashford znova oživel

Osrednji dvoboj večera sta na St. James's Parku odigrala Newcastle in Barcelona, ki se z Otoka vrača s prvo zmago v tej sezoni lige prvakov. Dvoboj, ki je postregel z intenzivnim nogometom in visokim tempom predvsem v prvem polčasu, je odločil v drugem polčasu odlični Marcus Rashford z dvema goloma za zmago z 2:1.

S podporo razprodanih tribun je Newcastle brez Nicka Woltemadeja, ki je tekmo začel na klopi, v dvoboj vstopil zelo agresivno. Pritisk po celem igrišču je navdušil navijače in dal krila domačim, ki so bili v prvem polčasu boljši tekmeci. Najlepšo akcijo je zrežiral hitri Anthony Elanga, ki je v Stožicah povzročal preglavice tudi Sloveniji, potegnil je po desnem krilu in lepo podal do Anthonyja Gordona, ta pa ni prišel do strela v kazenskem prostoru.

FOTO: Lee Smith/Reuters

V prvem polčasu je Rashford zapravil veliko žog, v drugem se je oddolžil za napake. Najprej je za vodstvo z 1:0 izkoristil oster predložek Julesa Koundeja v kazenski prostor in z glavo z desetih metrov premagal Nicka Popa. Zdaj občasni angleški reprezentant se je pred očmi selektorja Thomasa Tuchla sprostil, drugi zadetek je bil prava mojstrovina. Na okrog 20 metrih od gola se je Rashford gibal v svojo desno, nato pa s strelom prek telesa s pravim projektilom od prečke še drugič matiral nemočnega Popa.

FOTO: Darren Staples/AFP

Barca se je sprostila, Newcastle je bil v izgubljenem položaju, upanje je domačim z golom vlil Gordon v 90. minuti, za zasuk pa je srakam zmanjkalo časa in tudi energije. Manchester City je z igralcem več v drugem polčasu strl odpor Napolija (2:0), Eintracht je odpihnil Galatasary (5:1), Sporting pa kazahstanski Kairat (4:1). Na zgodnjih tekmah četrtkovega popoldneva je Club Brugge s 4:1 premagal Monaco, København in Bayer iz Leverkusna sta se razšla brez zmagovalca (2:2).