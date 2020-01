Obeta se denar Rusov, Celje ostaja v domačih rokah

Ljubljana – Že dolgo se ugiba o tem, ali bo v nogometni prvoligaš iz Celja s svežim kapitalom vstopil ruski bogataš Maksim Demin, ki je kot solastnik klubov že aktiven v angleškem (premierligaš Bourmemouth), švicarskem (prvoligaš Zürich) in nemškem (tretjeligaš Uerdingen) nogometu. Kako daleč so pogovori s predstavniki 50-letnega milijonarja, ki je obogatel s posli v petrokemični industriji, energetiki in trgovini, smo preverili pri predsedniku kluba Milošu Rovšniku.



"Lahko vam potrdim, da se pogovarjamo s partnerji iz Rusije, zaenkrat pa vam še ne morem razkriti nič konkretnega. Menim, da smo na dobri poti, da dosežemo sporazum in bomo lahko to kmalu tudi sporočili," je bil redkobeseden prvi mož grofov in na dodatno novinarsko vrtanje še dodal: "Morda bo vse znano že manj kot v mesecu dni, torej pred začetkom spomladanskega dela prvenstva."

Previdnost v pogajanjih

Seveda na informacije iz mesta ob Savinji nestprno čakajo tudi člani prvega moštva, ki so od nedelje na pripravah v Antaliji v Turčiji. Trener Dušan Kosić ima zdaj na voljo tudi dva novinca, 22- letnega densega bočnega brnailca Advana Kudušića iz BiH in 21-letnega vezista Domantasa Antanavičiusa iz Litve. Stadion Z'dežele je doslej zapustil edino 27-letni levi bočni branilec branilec Tadej Vidmajer, ki po novem nosi dres poljskega prvoligaša Lodz.



Medtem celjsko vodstvo, kot rečeno, finalizira pogajanja o sodelovanju z Rusi. Za kakšen model partnerstva gre, Rovšnik razumljivo ni hotel povedati. Čutiti je veliko previdnost šefov celjskega nogometa, saj so se pošteno opekli v sezoni 2016/17, ko so v klub spustili vlagatelje iz Ukrajine, a je tisto spodelovanje povzročilo več slabe volje in načelo ugled kluba, kot pa obrodilo sadov. "Iz tistega projekta smo potegnili dobre nauke, bilo je tudi precej pozitivnih stvari, ki nam zdaj pomagajo. Vsekakor je dobro, da podrobno spoznamo nove patnerje in njihove interese ter da jih natančno uskladimo z našimi. Jedro kluba bo ostalo v celjskih rokah, v prvi vrsti bomo dskrbeli za še boljše delo z mladimi selekcijami in njihovo uveljavitev v članskem moštvu Celja. To pa mora biti prepoznavno, zato moramo tudi po športnbi plati narediti korak naprej. V zadnjih sezonah smo osvajali nesrečno peto mesto, zdaj pa so naša pričakovanja večja," je razložil Rovšnik, ki si želi, da bi klub, od lani 100-letnik, naredil viden preboj na slovenski in mednarodni sceni.

Polnjenje blagajne

Novi tujci bodo dobili v klubu vlogo in pooblastila skladno z njihovim vložkom, o njihovem denarnem prispevku pa lahko tačas zgolj ugibamo. Na začetku leta je športni direktor Branko Veršič za klubsko spletno stran med drugim povedal: "Vsi se zavedamo, kako bi moral delovati stabilen klub. Vemo, da je potrebno zadržati trenuten kader in se dodatno okrepiti s kakšnimi vrhunskimi igralci ter imeti najvišje tekmovalne cilje. Mi pa si želimo delovati z domačimi fanti in tukaj se zalomi. Že urediti 1,6 milijona proračuna v naših razmerah, brez sponzorjev, je praktično nemogoče. Na tej točki smo vsi odvisni od prodaje igralcev. Naša naloga je, da najdemo najboljšo rešitev za klub, navijače ter za vse, ki trenutno delujemo v klubu." Če se s prihodom Demina celjski proračun ne bo povečal vsaj za 50 odstotkov, bodo v knežjem mestu težko držali korak z Olimpijo in Mariborom, ob njiju pa je treba računati tudi na moč in ambicije Aluminija, Mure in Domžal.