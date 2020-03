Obeta se izenačen spopad za prvaka in obstanek v 1. SNL

Navijači videli več kot tri gole na tekmo

Tomislav Tomić (Olimpija, levo) in Mitja Lotrič (Celje) sta nogometaša trenutno najbolj razigranih klubov 1. SNL. FOTO: Leon Vidic

Koper v boj za 1. SNL pripravljen kot prvoligaši

Že danes bodo na Ptuju odprli drugi del sezone v 2. SNL. Favorit za vrnitev med elito je Koper, ki je opravil priprave v Turčiji, o čemer lahko sanjajo tudi številni prvoligaši, v svoje vrste pa je pripeljal več znanih imen: to so Lovre Ćirjak (prvi strelec lige iz Krškega), Timotej Dodlek in vratar Ivan Vargić (Lazio). Derbi kola bo v Radomljah, na Dobu bodo spremljali trenerski dvoboj nekdanjih prvoligaških igralcev Dejan Đuranović vs Borivoje Lučić. V Brežicah bo igralo kar šest nogometašev Olimpije. Pari 20. kola (od 30), danes: Drava – Nafta (15); sobota: Koper – Brežice, Dravograd – Beltinci, Bilje – Brda, Radomlje – Fužinar Ravne, Rogaška – Jadran Dekani (vsi ob 15); nedelja: Krško – Krka (13), Dob – Gorica (15); vrstni red: Koper 43, Gorica 41, Radomlje 39, Fužinar 36, Nafta 34, Krško 31, Bilje 29, Krka 28, Dob 26, Dekani 24, Drava 21, Beltinci 19, Brda 16, Brežice 15, Rogaška 11, Dravograd 9.

Če bi šteli le prvi tretjini slovenskega prvenstva, bi si pripisala naslov prvaka, v boj za evropsko ligo bi se podali trije štajerski klubiin. Toda v resnici tudiv njenih najbolj plodnih letih ne bi mogla napisati bolj napetega scenarija za bitki za Evropo in obstanek v ligi, kot ta čas vladata v 1. SNL.Potem ko je v zadnji tekmi 24. kola v Sežani padel, klube na položajih 6, 7, 8 in 9 ločita pičli točki. Še več, nogometaši, ki so nekaj dni pred začetkom sezone merili na boj za prvaka, ležijo točko »nad vodo«, potem ko jih je prizemljil tudi. Obeta se ogorčen boj za obstanek v. Podobno je na drugem koncu lestvice. Olimpija se je vrnila v začetno izhodišče po novem spodrsljaju Maribora; ta v resnici ne deluje kot ekipa, ki naj bi merila v kvalifikacije za ligo prvakov.Po dveh tretjinah prvenstva so klubi odigraliin pri tem zabilioziroma 3,02 gola na tekmo. To je zavidljiva številka in zahvala gledalcem, ki prihajajo na štadione. Doslej so postavili povprečni obiskNajbolj vneto je popravljala statistiko prav vodilna Olimpija, saj so njeni nogometaši zabili 51 golov. Statistično krasi najboljša obramba Kidričane, ki so prejeli 23 golov. Na drugih koncih obeh lestvic so pričakovano zadnjeuvrščeni, ki jih lahko reši le čudež: zmogli so 23 golov, prejeli so jih 55. Toda, pozor, najboljša razlika v golih krasi razigrane(48:25, + 23).Marčevski del sezone bo odgovoril na več vprašanj, saj bodo sprejeli velike izzive tudi najboljši. V nedeljo prihaja v Stožice nepredvidljiva Mura – bo več tisoč Prekmurcev ponovno zasedlo tribuno za svojimi vrati? –, kar bo pravšnji test za Olimpijo, ki je zadihala s polnimi pljuči po zmagi v Kidričevem. Dan prej bo zanimivo v Domžalah, kjer bo gostoval Aluminij, ob tem pa ohranja mikavnost tudi celjski obisk Kranja. Morebitna zmaga gostov bi potisnila v boj za prvaka selekcijo