Obetavno izhodišče Kekove ekipe pred poletoma v Prištino in Kišinjov

Slovenski nogometaši so septembra osvojili pričakovane štiri točke v Uefini ligi narodov .

. Oktobra bodo morali izbranci selektorja Matjaža Keka dvakrat gostovati: v Prištini in Kišinjovu.

v Prištini in Kišinjovu. Junak sinočnje nogometne tekme v Stožicah je postal prekmurski nogometaš Damjan Bohar .

. 511 podaj so zbrali nogometaši Slovenije v 98 minutah igre, 308 njihovi moldavski tekmeci.

nogometaši Slovenije v 98 minutah igre, 308 njihovi moldavski tekmeci. 110 milijonov evrov velja na trgu reprezentanca Slovenije, enajstkrat več kot moldavska (10 mio €).



Damjan Bohar med najhitrejšimi na igrišču

Slovenci v dveh tekmah Uefine lige narodov niso prejeli gola, s sinočnjim golom Damjana Boharja (na fotografiji veselje reprezentantov po tem dosežku) pa so skupaj osvojili štiri točke. FOTO: Jože Suhadolnik



Blizu gola tudi Zajc

Miha Zajc še ni igral na ravni starih stožiških časov, toda deloval je bolje kot v četrtek z Grčijo. FOTO: Jože Suhadolnik



Oktobra na gostovanji v Prištino in Kišinjov

Slovenija je v prvi tretjini Uefine lige narodov upravičila pričakovanja stroke in navijačev, rezultatski izplen v tekmah z Grčijo in Moldavijo je bil pričakovan in zaslužen. Izbrana vrsta selektorjav dveh večerih ni prejela gola, sinoči je zmagala prvič po lanskem novembru in to je obetavno izhodišče pred zahtevnim oktobrskim paketom tekem v Prištini in Kišinjovu.Štiri točke iz ene delovne akcije ni slab izkupiček, četudi je bilo to v slovenskem domicilu, torej na domačem štadionu, in proti ekipam, ki ne sodita v višji srednji kakovostni razred. Toda sinoči je bila v Stožicah opazna velika želja reprezentantov, nikomur ni bilo možno očitati pomanjkanja motiva.Najlažje bi bilo tarnati nad manjkajočimi igralci kovain, toda uspeh je treba zgraditi z alternativnimi rešitvami. Tako je bilo tudi sinoči, čeprav so romantični navijači gotovo močno pogrešali tipično napadalno igro, igro hitrih kratkih podaj, igro, s katero bi prebijali tekmeca po bočno-krilnih položajih.Tudi edini gol na tekmi smo videli brez organizirane akcije. V enem od nasprotnih napadov se je dokopal do žoge Petar Stojanović, močno je streljal s približno 20 metrov na desni strani, vratarpa je posredoval slabo. Žogo je odbil v petmetrski prostor – namesto v nasprotno smer –, do nje je najhitreje prišelki je z bližine spretno že postavil končni izid 1:0.Prav Bohar sodi med najhitrejše v slovenski reprezentanci, dobrodošlo bi bilo imeti še kakšnega podobnega igralca … Manj se je ponujalpa je deloval bolje kot v četrtek zvečer, toda do vrnitve na staro raven ga čaka še kar nekaj tekem v majici Fenerbahčeja ali kakšnega drugega kluba.nismo opazili, na nek način je močneje opozoril nasečetudi je igral le deset minut.Pot do zmage? Slovenci so čvrsto zaprli dostop do svojih vrat, srednja branilcainsta bila še boljša kot z Grčijo, skupaj zbi lahko v prihodnjih dveh letih tvorila močan steber slovenske obrambe.V napadu je bilo drugače. Slovencem ni bilo enostavno, deset Moldavcev je igralo »za žogo«, le centerforje prebival na sredini igrišča. S prebijanjem zgoščene postavitve 3-5-2 ima pogosto težave tudi Bayern, kako je ne bi imela Slovenija, ki še nikdar doslej ni začela tekme v takšni kadrovski podobi kot sinoči v Stožicah.Logično, da je moral Kek spet nenehno kričati na fante, ki se niso čez noč ujeli z njegovimi zamislimi, logično je bilo tudi, da je moral Turek na klopi Moldavije nenehno vpiti na svoje igralce »Davaj, davaj!«, saj niso mogli ogroziti vrat Jana Oblaka niti z dolgimi žogami čez polovico igrišča.Izpostaviti velja še nekaj akcij za morebitnih 2:0, kot je bil močan strel Blažiča s 25 metrov, ali pa uigrano kombinacijo v 50. minuti, ko je predložekskoraj unovčil Zajc; po posredovanju vratarja je žoga zadela le prečko. Odtlej je bilo gostiteljem kar težko, Moldavija je iskala gol za izenačenje, najbližje pa je bila v 59. minuti po odlični akciji Reabčuka.Čez mesec dni čaka Kekov kolektiv še večji izziv kot septembra, štiri točke bi bile tedaj zelo spodoben izkupiček. Slovenci bodo namreč dvakrat gostovali na tradicionalno neugodnih prizoriščih; 11. oktobra bodo obiskali Prištino, tri dni pozneje Kišinjov.