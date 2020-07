Oblak daleč pred tekmeci

Ljubljana - Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak, ki brani za madridski Atletico, ima v razmerju brez prejetega gola na tekmo najboljši količnik med vsemi vratarji 21. stoletja, je izračunal transfermarkt.



Nogometni portal je objavil trideseterico najboljših vratarjev tega stoletja, na vrhu lestvice pa je kot številka 1 končal Oblak s količnikom 0,54.



To pomeni, da je Škofjeločan na 252 tekmah kar 137-krat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.



Oblaku, ki s količnikom 0,54 precej izstopa, med najboljšo peterico sledijo sloviti vratarji, kot so Nemec Manuel Neuer (količnik 0,47), Italijana Gianluigi Buffon (0,46) in Carlo Cudicini (0,45) ter Nizozemec Edwin van der Sar (0,44).