Južnokorejski nogometaš Li Kang In bo kariero nadaljeval v Španiji. Petindvajsetletnik bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za 40 milijonov evrov zapustil PSG in se preselil k madridskemu Atleticu, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Jan Oblak.

Li je v Park princev prišel leta 2023 iz kluba Mallorca, v Parizu pa je bil del izjemno uspešnega obdobja francoskega velikana. S PSG je dvakrat osvojil ligo prvakov in trikrat francosko prvenstvo.

Južna Koreja je mundial končala že po skupinskem delu, v katerem je z eno zmago in dvema porazoma osvojila tri točke. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Za pariški klub je na 124 tekmah dosegel 16 golov, vendar pod vodstvom Luisa Enriqueja ni imel stalne vloge v začetni enajsterici. Njegov položaj je dodatno otežila januarska poškodba stegenske mišice, zaradi katere je bil njegov prispevek na igrišču še manjši.

Li je zadnjega od 50 nastopov za južnokorejsko reprezentanco opravil na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer je Južna Koreja obstala v skupinskem delu.

PSG je v poletnem prestopnem roku že prodal Goncala Ramosa, ki se je za 74 milijonov evrov preselil k Milanu. Viri blizu kluba za AFP navajajo, da se dvakratni evropski prvaki pogajajo tudi z Maghnesom Akliouchejem iz Monaka in Yanom Diomandejem iz RB Leipziga.