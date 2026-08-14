Oblak ima družbo v la ligi, slovenski reprezentant je okrepil španskega velikana

Po vratarju madridskega Atletica Janu Oblaku bo v novi sezoni elitne španske lige igral še en slovenski nogometni reprezentant. Iz ruskega Zenita Sankt Peterburga je v Espanyol iz Barcelone prestopil branilec Vanja Drkušić, so potrdili pri španskem klubu.

Espanyol si je 26-letnega Drkušića izposodil do konca sezone in ima nato tudi možnost odkupa. Drkušić, stalni članski slovenski reprezentant, je v mlajših selekcijah igral za Krško in Heerenveen, pozneje pa nosil še drese Rendeja, Brava, Sočija, Crvene zvezde in Zenita.

Klub iz Barcelone je pred Drkušićem ekipo okrepil še z Quilindschyjem Hartmanom, Gabrielom Moscardom, Alexom Calatravo in Unaijem Nunezom. Espanyol bo v uvodnem krogu španske lige v nedeljo gostil Levante, že v 2. krogu pa madridski Real. Z Oblakovim Atleticom pa bo Espanyol prvič igral v 9. krogu sredi oktobra.