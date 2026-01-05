  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Oblak in druščina pri Sociedadu iztržili zgolj točko, Real ostaja za Barco

    Osrednji obračun tega kroga je v soboto proti Espanyolu dobila Barceloni. Real Madrid je včeraj v drugem polčasu nadigral Betis.
    Jan Oblak se prihodnji teden zaradi špranskega superpokala seli v Savdsko Arabijo. FOTO: Ander Gillenea/Afp
    Galerija
    Jan Oblak se prihodnji teden zaradi špranskega superpokala seli v Savdsko Arabijo. FOTO: Ander Gillenea/Afp
    L. Š., STA
    5. 1. 2026 | 07:40
    5. 1. 2026 | 07:49
    3:12
    A+A-

    Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka je na zadnji tekmi 18. kroga španske nogometne lige v gosteh s Sociedadom igral neodločeno 1:1. Madridski Real je popoldne s 5:1 premagal Betis in se vodilni Barceloni spet približal na štiri točke zaostanka (45-49).

    Oblak in soigralci so na vselej zahtevnem gostovanju v Baskiji lovili priključek z vodilnima ekipama, če bi zmagali, bi prehiteli Villarreal, ki ima sicer dve tekmi manj, ter s 40 točkami skočili na tretje mesto. Toda po razpletu tekme so zdaj z njim le točkovno izenačeni, oboji imajo po 38 točk.

    image_alt
    Posebno priznanje za izvrstnega Jana Oblaka

    Že v prvem polčasu je bila domača zasedba povsem enakovredna, na trenutke celo nevarnejša. V 45. minuti so domači celo dosegli gol, žogo je po nespretnem posredovanju z glavo v lastno mrežo preusmeril Alexander Sørloth, a po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja domačih zadetek nazadnje ni obveljal.

    Je pa Sørloth nato že v 50. minuti spet z glavo dosegel še veljaven zadetek, tokrat v pravo mrežo, za vodstvo gostov.

    Norvežan Alex Sørloth je dosegel avtogol in gol, s tem da je slednji obveljal, avtogol pa ne. Foto Ander Gillenea Afp
    Norvežan Alex Sørloth je dosegel avtogol in gol, s tem da je slednji obveljal, avtogol pa ne. Foto Ander Gillenea Afp

    A se domači niso predali. Po dobrem napadu v 58. minuti je imel Goncalo Guedes dovolj časa za natančen strel, s katerim je premagal Oblaka.

    Ta je imel veliko dela tudi v 75. minuti, ko je ubranil nevaren poskus Takefusa Kube, v izenačeni končnici pa so bili bližje zmagi domači, toda Carlos Soler je v zadnji akciji na tekmi v 94. minuti le za malo zgrešil cilj.

    Real z visoko zmago nad Betisom tik za petami Barcelone  

    Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.

    Real je včeraj zmagal visoko, a je do te razlike prišel šele v drugem delu tekme. Andaluzijska ekipa je ob minimalnem zaostanku zdržala do 50. minute, ko je Gonzalo Garcia dosegel svoj drugi gol na tekmi. Garcia je nato v 82. minuti dosegel "hat-trick". Dva gola za domače sta dodala še Raul Asensio in Fran Garcia, za goste je častni gol dosegel Cucho Hernandez.

    Tri vodilne ekipe lige naslednji teden v Savdski Arabiji čaka finalni turnir španskega superpokala. V sredo bosta igrala Barcelona in Athletic Bilbao, v četrtek pa bo madridski derbi med Atleticom in Realom. Finale bo v nedeljo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Bijol ni dovolil Šešku končanja strelske suše

    V derbiju angleške premier league sta se Leeds in Manchester United razšla z 1:1. Amorim: Zaslužili smo si več; Farke: Nekaj grenkega priokusa. Remi na Etihadu.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Garcia in Olmo rešila Barcelono v napetem mestnem derbiju

    Španski prvaki so v končnici tekme z Espanyolom prek Danija Olma in Roberta Lewandowskega prišli do treh točk. Atletico Jana Oblaka v nedeljo zvečer v Baskiji.
    3. 1. 2026 | 23:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Škotska

    Bes v zelenem delu Glasgowa, navijači terjajo glave (VIDEO)

    Trener Celtica Wilfried Nancy morda ne bo zdržal na klopi veliko dlje kot mesec dni, potem ko je poraz z 1:3 proti Rangers sprožil množične proteste.
    3. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Rice pelje Arsenal proti naslovu, Villa nazaj v zmagovitih tirih

    Topničarji so preživeli še eno težko gostovanje in se še utrdili na vrhu premier league. Aston Villa z dvema goloma Johna McGinna premagala Forest.
    Peter Zalokar 3. 1. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
