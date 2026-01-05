Oblak in druščina pri Sociedadu iztržili zgolj točko, Real ostaja za Barco

Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka je na zadnji tekmi 18. kroga španske nogometne lige v gosteh s Sociedadom igral neodločeno 1:1. Madridski Real je popoldne s 5:1 premagal Betis in se vodilni Barceloni spet približal na štiri točke zaostanka (45-49).

Oblak in soigralci so na vselej zahtevnem gostovanju v Baskiji lovili priključek z vodilnima ekipama, če bi zmagali, bi prehiteli Villarreal, ki ima sicer dve tekmi manj, ter s 40 točkami skočili na tretje mesto. Toda po razpletu tekme so zdaj z njim le točkovno izenačeni, oboji imajo po 38 točk.

Že v prvem polčasu je bila domača zasedba povsem enakovredna, na trenutke celo nevarnejša. V 45. minuti so domači celo dosegli gol, žogo je po nespretnem posredovanju z glavo v lastno mrežo preusmeril Alexander Sørloth, a po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja domačih zadetek nazadnje ni obveljal.

Je pa Sørloth nato že v 50. minuti spet z glavo dosegel še veljaven zadetek, tokrat v pravo mrežo, za vodstvo gostov.

Norvežan Alex Sørloth je dosegel avtogol in gol, s tem da je slednji obveljal, avtogol pa ne. Foto Ander Gillenea Afp

A se domači niso predali. Po dobrem napadu v 58. minuti je imel Goncalo Guedes dovolj časa za natančen strel, s katerim je premagal Oblaka.

Ta je imel veliko dela tudi v 75. minuti, ko je ubranil nevaren poskus Takefusa Kube, v izenačeni končnici pa so bili bližje zmagi domači, toda Carlos Soler je v zadnji akciji na tekmi v 94. minuti le za malo zgrešil cilj.

Real z visoko zmago nad Betisom tik za petami Barcelone

Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Real je včeraj zmagal visoko, a je do te razlike prišel šele v drugem delu tekme. Andaluzijska ekipa je ob minimalnem zaostanku zdržala do 50. minute, ko je Gonzalo Garcia dosegel svoj drugi gol na tekmi. Garcia je nato v 82. minuti dosegel "hat-trick". Dva gola za domače sta dodala še Raul Asensio in Fran Garcia, za goste je častni gol dosegel Cucho Hernandez.

Tri vodilne ekipe lige naslednji teden v Savdski Arabiji čaka finalni turnir španskega superpokala. V sredo bosta igrala Barcelona in Athletic Bilbao, v četrtek pa bo madridski derbi med Atleticom in Realom. Finale bo v nedeljo.