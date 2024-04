Oblak in druščina strli Baske

Girona in Atletico Madrid sta v 33. kolu španskega nogometnega prvenstva storila velik korak k nastopu v evropski ligi prvakov v prihodnji sezoni. Katalonci so z zmago z 2:0 na Kanarskih otokih skočili na drugo mesto razpredelnice, Madridčani pa so pred domačimi gledalci premagali neposrednega tekmeca za četrto mesto. Jan Oblak in soigralci so nadigrali Athletic Bilbao z 3:1, tako da imajo zdaj na četrtem mestu pred Baski šest točk prednosti.

Za Atletico so zadeli Rodrigo de Paul (15.), Angel Correa (52.) in Unai Simon (avtogol, 80.), za goste pa je bil natančen Nico Williams (45.). Atletico Madrid je prvič v tej sezoni premagal pokalne prvake Španije – izgubil je obe tekmi v pokalu ter prvo v prvenstvu, Baski pa so četrtič zaporedoma ostali brez zmage.

Girona si lahko v naslednjem kolu, ko bo gostila Barcelone, tudi praktično zagotovi udeležbo v ligi prvakov. Za katalonskega malčka bi bil to zgodovinski uspeh, saj je v sezoni 2017/18 šele prvič v 80-letni zgodovini kluba zaigral v prvi španski ligi. Ta sezona je za Girono četrta v primeri division.

Girona je tokrat premagala Las Palmas z 2:0. V prvem polčasu je zadel David Lopez, v drugem pa je bil z bele točke natančen Artem Dovbik, ki je tako na dva gola povišal prednost pred zasledovalci v boju za prvega strelca la lige. Sedemnajst zadetkov ima Jude Bellingham (Real Madrid), še dva manj pa Borja Mayoral (Getafe).

Pet kol pred koncem prvenstva je že znan prvi potnik v drugo ligo. Po porazu z Getafejem je to Almeria, ki je doslej dobila le eno tekmo in zbrala komaj 14 točk.