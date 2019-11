Oblak je hvaležna Ronaldova stranka

Ljubljana - V Istanbulu in Moskvi sta se že razpletli prvi tekmi drevišnjega 5. kola lige prvakov v skupinah od A do D. Galatasaray je v skupini A bržkone izgubil bitko za 3. mesto in uvrstitev v šestnajstino finala evropske lige, saj je igral le neodločeno z Bruggejem (1:1). Bayer pa je z zmago v Moskvi (2:0) podaljšal upanje o napredovanju med 16 najboljših v LP. Vrhunca večera sta v Madridu in Torinu.



Slovenski dvoboj bo v Milanu, kjer Atalanta z Josipom Iličićem gosti zagrebški Dinamo, pri katerem je bile eden od najvidnejših igralcev dosedanjega dela tekmovanja Petar Stojanović. Italijansko moštvo iz Bergama ima kljub zadnjemu mestu v skupini z vsega eno točko še odprta vrata napredovanja v osmino finala, a mora osvojiti vseh šest točk. Zadnjo tekmo bo gostovala pri Šahtaru, ki nocoj gostuje v Manchestru. Dinamo je v Zagrebu premagal Atalanto s 4:0.



Jan Oblak z Atleticom gostuje na prizorišču spomladanskega poloma v Torinu. Zadnje gostovanje v prvem glavnem mestu Italije si je še posebej zapomnil slovenski vratar, saj mu je Cristiano Ronaldo v povratni tekmi osmine finala zabil tri gole za Juventusovo zmago s 3:0. Ronaldo je Oblaku v šestnajstih tekmah zabil 11 golov.



Izidi,



skupina A – Galatasaray : Brugge 1:1 (1:0) (Buyuk; Diatta)

Real Madrid : PSG –:–

vrstni red: PSG 12, Real M. 7, Brugge 3, Galatasary 2.



skupina B –

Crvena zvezda : Bayern –:–



Tottenham : Olympiacos –:–

vrstni red: Bayern 12, Tottenham 7, Crvena zvezda 3, Olimpiacos 1.



skupina C –

Atalanta : Dinamo Zagreb –:–



Manchester City : Šahtar –:–

vrstni red: Manchester City 10, Šahtar in Dinamo po 5, Atalanta 1.



skupina D – Lokomotiv Moskva : Bayer Leverkusen 0:0 (0:1)

(Žemaletdinov avt., Bender)

Juventus : Atletico Madrid –:–

vrstni red: Juventus 10, Atletico M. 7, Bayer 6, Lokomotiv 3.