Oblak je imel spet razlog za veselje

Nogometaši madridskega Atletica so v španskem prvenstvu dosegli še četrto zaporedno zmago. Na domačem štadionu so s 3:1 premagali igralce Levanteja.

S sedmo zmago v tej sezoni, edini poraz so »žimničarji« doživeli v uvodnem kolu sredi avgusta, so se varovanci trenerja Diega Simeoneja po točkah na drugem mestu izenačili z Barcelono. Za vodilnim madridskim Realom zaostajajo za pet točk.

Atletico Madrid je do treh točk prišel v drugem polčasu; prvi del se je namreč razpletel z rezultatom 1:1. Gostitelji so prešli v vodstvo v 12. minuti po avtogolu Adriana de la Funteja, slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak pa je klonil v 21. minuti, ko ga je s strelom z glavo ukanil Manu Sanchez.

Antoine Griezmann (desno) je tokrat dvakrat zadel v polno. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Domači nogometaši so premoč na zelenici v nadaljevanju najprej kronali v 61. minuti, ko je natančno podajo Marcosa Llorenteja v mrežo preusmeril Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le minuto prej, zaslužene tri točke pa je v 80. minuti s svojim drugim golom na tekmi potrdil Griezmann.