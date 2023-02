Tudi Oblak, Katanec in Kek vedo, da je imel Einstein prav

V nadaljevanju preberite:

Razvoj nogometa bi lahko opisali s slovito Einsteinovo enačbo E = mc², pri čemer se masa in energija ekip res spreminjata iz sezone v sezono, konstanta pa so spremembe, do katerih res prihaja s svetlobno hitrostjo. »Božja roka«, poteza, ki je najmočneje zaznamovala 92-letno zgodovino mundiala, bi bila danes označena za pobalinsko prevaro, Diego Maradona pa bi prejel rumeni karton.

Einstein je imel torej leta 1905 prav. Vse je namreč relativno, celo razlogi za zmage in poraze v tako izenačeni in popolno konkurenčni panogi, kakršna je nogomet. Tako kot bi lahko Francozi v Dohi ponovili podvig iz Moskve še pred izvajanjem enajstmetrovk, bi lahko Slovenci obiskali velik turnir večkrat kot doslej.