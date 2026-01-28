Oblak ni mogel preprečiti bolečega poraza Atletica, drama v Lizboni

Zadnje kolo skupinskega dela nogometne lige prvakov je določil osem neposrednih potnikov v osmino finala in klube, ki se bodo pomerili v dodatnih kvalifikacijah. Za zadnjih 12 se je elitno tekmovanje v sezoni 2025/26 končalo. Na prvem mestu je redni del končal Arsenal z osmo zmago.

Novost iz prejšnje sezone je pokazala, da skupna lestvica in hkratno igranje zadnjega kroga lahko iz minute v minuto spreminjajo položaj klubov na lestvici. Po sedmem kolu sta imela neposredno uvrstitev v osmino finala že zagotovljeno le dva, Arsenal in Bayern.

Edini slovenski udeleženec lige prvakov Jan Oblak je imel z Atleticom iz Madrida 13. izhodišče, a je bila konkurenca zelo zgoščena, saj je imelo po 13 točk še devet ekip. Oblakov klub je danes gostil Bodø/Glimt, ki je v prejšnjem kolu presenetil Manchester City.

Atleti so prešli v vodstvo z golom Alexandra Sørlotha v 15. minuti, a so še v prvem polčasu gostje izenačili z zadetkom Fredrika Sjøvolda. Norvežani so se znova veselili v 59. minuti, ko je Kasper Hogh odbitek potisnil v Oblakovo mrežo, kar je bil tudi končni izid. Atletico je na koncu pristal na 14. mestu.

Med strelce se je vpisal tudi Lamine Yamal (desno). FOTO: Lluis Gene/AFP

Dembele zapravil enajstmetrovko

Med najbolj zanimivimi obračuni današnjega zadnjega kola je bil dvoboj branilca lovorike PSG in Newcastla. Pri gostiteljih je že v uvodnih minutah Ousmane Dembele zapravil enajstmetrovko, je pa nato hitro iz igre zadel Vitinha. A so gostje, ki so bili pred tem povsem podrejeni, v sodnikovem dodatku prvega dela izenačili. Izid 1:1 se ni spremenil, kar je obe ekipi potisnilo iz najboljše osmerice (11. in 12. mesto).

Tudi Barcelona je v dvoboju s Københavnom iskala preboj med osmerico. Začela je slabo, saj je danski klub povedel, so pa Katalonci v nadaljevanju stvari postavili na pričakovano mesto z goli Roberta Lewandowskega, Lamina Yamala, Raphinhe in ob koncu še Marcusa Rashforda.

Manchester City je igral z Galatasarayem in po zmagi z 2:0 še ujel zadnje, osmo mesto.

Vodilni Arsenal, do tega kola edini stoodstoten, je gostil odpisani Kairat in z nekaj težavami na koncu slavil še osmič, tokrat s 3:2.

V prvi osmerici so tako poleg Arsenala, Bayerna (v Eindhovnu je slavil z 2:1), tretjega Liverpoola (danes je s 6:0 odpravil Qarabag), četrtega Tottenhama (2:0 v Frankfurtu) in pete Barcelone še šesti Chelsea in sedmi Sporting (s 3:2 je premagal Athletic) in Manchester City.

Ukrajinski vratar Anatolij Trubin se je takole veselil gola proti madridskemu Realu. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Real Madrid klonil v Lizboni

Največja drama se je odvijala v Lizboni; Real Madrid je gostoval pri Benfici in po porazu z 2:4 kot deveti izpadel iz neposredne osmerice. A domačim nogometašem tudi zmaga s 3:2 ni pomenila še ničesar, za rešilno 24. mesto so potrebovali še en gol in ga po zaslugi vratarja Anatolija Trubina, ki se je preselil pred vrata tekmecev, tudi dosegli v zadnji akciji v 98. minuti.

Po končanem rednem delu bo v petek žreb parov kvalifikacij za osmino finala. Dodatne tekme bodo na sporedu 17. in 18. ter 24. in 25. februarja. Osmina finala bo 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, veliki finale pa bo v Budimpešti 30. maja.