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Nogomet

Oblak ni mogel preprečiti bolečega poraza Atletica, novi rekord kluba PSG

Nogometaši Slovana so z Andražem Šporarjem na čelu v ligi prvakov doživeli pravi polom na gostovanju v Linzu.
Jan Oblak ni mogel preprečiti poraza madridskega Atletica proti Bayernu. FOTO: Susana Vera/Reuters
Galerija
Jan Oblak ni mogel preprečiti poraza madridskega Atletica proti Bayernu. FOTO: Susana Vera/Reuters
M. Š., STA
3. 11. 2026 | 23:13
3. 11. 2026 | 23:33
4:36
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Nogometaši madridskega Atletica so doživeli boleč poraz v ligi prvakov. V četrtem kolu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja so morali pred svojimi navijači z 0:2 priznati premoč igralcem münchenskega Bayerna.

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Jan Oblak kot v transu, Bayern pod bremenom dramatičnih pretresov

Ranjeni Bavarci, ki so zaradi številnih poškodb v špansko prestolnico pripotovali zelo oslabljeni, so povsem zasluženo slavili zmago. Neuspeha gostiteljev ni mogel preprečiti niti slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. 

Münchenčane je v 54. minuti v vodstvo popeljal vzhajajoči nemški zvezdnik Lennart Karl, na 2:0 pa je dvajset minut pozneje povišal Konrad Laimer, ki je tako postavil končni izid.

Lennart Karl (desno) je takole matiral Jana Oblaka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
Lennart Karl (desno) je takole matiral Jana Oblaka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Branilci lovorike s 6:0 odpravili Villarreal

PSG, ki brani lovoriko, je pri Villarrealu za vodstvo s 4:0 potrebovali zgolj 16 minut, kar je novi rekord v ligi prvakov. Po vrsti so v polno zadeli Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu in Fabian Ruiz. Prejšnjega so imeli nogometaši madridskega Reala iz leta 2011, ko so po 20 minutah s 4:0 vodil proti Dinamu iz Zagreba. V drugem polčasu je drugič zadel Ruiz, Parižani pa so do 20. zadetka na prvih štirih tekmah prišli, potem ko je za končnih 6:0 zadel David Boly v 78. minuti.

Barcelona je na svojem štadionu prešla v vodstvo v osmi minuti po napaki obrambe Aston Ville, ko je podajo v kazenskem prostoru prestregel Lamine Yamal in premagal vratarja gostov. Tudi slednji so imeli v močnem deževju svoje priložnosti. V 52. minuti je na 2:0 povišal Raphinha, 13 minut pozneje pa je zadel še drugič po sijajni podaji Joaa Cancela.

Od slovenskih nogometašev je bil danes dejaven še Andraž Šporar, ki je odigral 74 minut za Slovan iz Bratislave. Pri slednjem je Kenan Bajrić celotno tekmo presedel na klopi ob visokem porazu na gostovanju pri moštvu LASK v Linzu. Za avstrijsko zasedbo je dva gola dosegel Kasper Molgaard Jørgensen, že pred polčasom pa je na 3:0 povišal Robert Ljubičić. Za končnih 4:0 je v 48. minuti zadel Samuel Adeniran.

Nogometaši moštva LASK so visoko odpravili igralce Slovana. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
Nogometaši moštva LASK so visoko odpravili igralce Slovana. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

»Rdeči vragi« po preobratu do zmage nad Romo

Niz tekem brez zmage Manchester Uniteda se je končal, potem ko je po preobratu v drugem polčasu na Old Traffordu s 3:2 premagal Romo. Sprva ni kazalo na tak scenarij, saj so gostje po 17 minutah vodili z 2:0, potem ko sta zadela Matias Soule in z bele točke Donyell Malen. V drugem delu je United deloval precej bolje in hitro dobil enajstmetrovko. Prvi poskus je Brunu Fernandesu ubranil tretji vratar Rome Devis Vasquez, a so gostujoči igralci prehitro vtekli v prostor. V drugo je bil Fernandes zanesljiv. Le nekaj trenutkov pozneje je obe vratnici v nasprotnem napadu zadel Bryan Mbeumo. Tudi v nadaljevanju so si »rdeči vragi« priigrali številne priložnosti, na 2:2 pa je po veliki napaki v obrambi Rimljanov zadel Matheus Cunha, ki je v 86. minuti dokončal zasuk z močnim strelom z desne, nato pa prejel še rdeči karton, a je domača deseterica nato zdržala napade Rome.

Inter iz Milana je v gosteh ugnal Feyenoord s 3:0. Strelci so bili Yann Bisseck v osmi, Pio Esposito v 34. in Piotr Zielinski v 54. minuti. Brez golov sta se na severu razšla Bodø/Glimt in Lille. V zgodnjem terminu sta do zmag prišla Galatasaray in Sporting. Turki so doma ugnali Stuttgart z 2:0, Portugalci pa so bili v v Londonu z 1:0 boljši od ukrajinskega Šahtarja.

Jutri tudi Brugge in Slavia

Preostale tekme četrtega kola v ligi prvakov bodo jutri. Od klubov s slovenskimi nogometaši bosta na delu Brugge (Tian Nai Koren), ki bo gostoval pri PSV Eindhovnu, in Slavia Praga (Danijel Šturm), ki bo gostila Arsenal.

 

 

   

   

 

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