Oblak po novem neuspehu zavrnil namigovanja o krizi

Nogometaši Atletica so sinoči v Bukarešti doživeli nov neuspeh. Na tekmi s Chelseajem so se v svojem slogu osredotočili na obrambo in pozabili na igro v napadu (brez strela v okvir gola), rezultat tega pa je bil minimalen poraz in neprijetna vprašanja novinarjev o krizi.Madridčani imajo za seboj niz slabih rezultatov. Izgubili so namreč zadnji dve tekmi in na za nameček na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat. Slovenski reprezentančni vratarje zato s strani predstavnikov sedme sile dobil vprašanje, ali je moštvo zašlo v krizo.»Mislim, da ne gre za krizo, smo pa doživeli nekaj drugačnega, česar nismo vajeni v tej sezoni. Stvari ne gredo v želeno smer, vendar pa se v težavnih situacijah pokaže značaj ekipe in prepričan sem, da se bomo izvlekli iz tega. V slačilnici sem videl ekipo z dvignjeno glavo, vsi smo prepričani, da se bomo izboljšali,« je uvodoma pojasnil Oblak in nadaljeval: »Naš načrt se vedno vrti okoli dobre obrambe. Nismo igrali slabo, a takšen je nogomet. Včasih zmagaš in včasih izgubiš. Vsi smo prepričani, da bomo najprej dobro igrali v prvenstvu, in da imamo možnosti za napredovanje v osmino finala. Lahko nam uspe,« je zatrdil Oblak.Njegov trenerje dodal, da bi lani takoj pristal na položaj, v katerem so sedaj: »Na tekmi je bilo le malo priložnosti za zadetek in nasprotniki so svojo izkoristili. Drugače pa je bila tekma zelo izenačena, bili smo solidni v obrambi in v tranziciji. Tudi drugi polčas je bil zelo poravnan, nobenemu od vratarjev zares ni bilo potrebno ustaviti strela. Morali bi biti boljši pri zadrževanju žoge in na tem bomo morali delati. Če bi mi v septembru dejali, da bomo prvi v prvenstvu in izgubili z 0:1 na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, bi takoj pristal na to. Povratna tekma bo zahtevna, vendar je tako z vsako v tem tekmovanju. Nasprotniki so v prednosti, vendar verjamem v svojo ekipo.«Chelseaju je prednost s fantastičnim golom zagotovil 34-letni veteran. Ta je po tekmi priznal, da ni vedel, ali je bil njegov zadetek regularen, saj so sodniki šele po gledu videoposnetka ugotovili, da je žogo v njegovo smer brcnil, tako da ni bilo prepovedanega položaja.»Nisem vedel, kaj naj si mislim o golu. Osredotočil sem se le na strel in bil sem vesel, da sem zadel. Nisem vedel, ali sem bil v prepovedanem položaju, a mi je Mason Mount povedal, da se ni dotaknil žoge. Dobro tako za ekipo kot zame. Zelo sem zadovoljen z zasluženo zmago. Sem smo prišli z jasnim namenom da premagamo tekmeca in vedeli smo, da jim lahko povzročamo težave v napadu. Uspešno smo se zoperstavili tekmecu, a moramo ostati osredotočeni in dokončati delo,« je razmišljal Francoz.Po zmagi je bil zelo vesel tudi novi trener, saj je moštvo od njegovega prihoda neporaženo že na osmih tekmah: »Fantastičen rezultat in fantastičen gol. Eden izmed največjih izzivov je odpreti Atleticovo obrambo. Vedeli smo, da so nasprotniki pripravljeni trpeti z osmimi igralci v kazenskem prostoru, mi pa smo želeli igrati z visoko intenzivnostjo. Nismo jim pustili dihati ali razviti protinapade. S tem rezultatom smo dobili veliko nagrado,« je bil vesel Tuchel.Na drugi tekmi večera je aktualni evropski prvak Bayern s tremi goli razlike odpravil Lazio in se močno približal četrtfinalu.To je bila noč številnih odmevnih dosežkov. Bavarci so ostali neporaženi tudi po 17. zaporedni gostujoči tekmi, s čimer so postavili rekord tekmovanja.Prvi gol na tekmi je dosegel poljski napadalec, ki je dosegel že 72 golov v ligi prvakov in na tretjem mestu večne lestvice prehitel Španca, pred njim pa sta le Argentinec(119) in Portugalec(134).Drugi strelec je bil mladi, ki je s 17 leti in 363 dnevi postal drugi najmlajši strelec v izločilnih bojih lige prvakov. Na prvem mestu ostaja Španec, ki je leta 2008 za Barcelono zadel proti Schalkeju pri 17 letih in 217 dneh.Glavni trenerje imel zato veliko razlogov za dobro voljo: »Vsi so upravičili pričakovanja. Nasprotnike smo želeli od samega začetka spraviti pod pritisk, kar nam je dobro uspelo. Posledica tega je bila, da smo se do žoge dokopali zelo visoko in si ustvarili veliko priložnosti. Zelo smo veseli. Vsi igralci so bili pripravljeni in odločeni, da prikažejo vrhunsko predstavo.«