Oblak po novem spodrsljaju: V tem trenutku nam ne uspeva prav nič

V 13. kolu španskega prvenstva je Atletico na domačem štadionu zgolj remiziral 1:1 z Espanyolom. Varovanci Diega Simeoneja so več kot eno uro imeli igralca več na terenu, a so le enkrat zatresli mrežo gostov iz Barcelone. Celo več, Katalonci so povedli preko Sergia Darderja v 62. minuti.

Soigralci Jana Oblaka – izenačil je João Felix po napaki gostujočega vratarja v 78. minuti – so imeli v zaključku tekme številne priložnosti za zmago, vendar je ostalo pri delitvi točk, ki je za Atletico hud udarec za najvišja mesta v LaLigi, še posebej potem, ko so v zadnjih dveh tednih doživeli veliki razočaranji v ligi prvakov in na koncu zasedli zadnje mesto v predtekmovalni skupini.

»Domov seveda ne odhajamo zadovoljni. Neodločen izid nam bolj malo koristi, želeli smo si zmage, imeli smo priložnosti, a v tem trenutku nam ne uspeva prav nič. Razočarani smo, zaslužili smo si več, a to je nogomet,« je takoj po tekmi za DAZN povedal Oblak in nadaljeval: »Psihološko gotovo nismo v dobrem stanju, saj to, kar se nam dogaja, ni nekaj običajnega. Če psihološko nisi v pravem stanju, potem se tudi telo ne odziva tako, kot bi se moralo. Spredaj nam manjka nekaj umirjenosti, vse je v glavi in če se ne umirimo, ne bomo prišli do rezultatov. Razumem tudi odziv s tribun (najzvestejša navijaška skupina Frente Atletico je na štadion prišla šele v 2. polčasu in ni navijala, op. a.). Nihče ni zadovoljen, najprej mi. Z boljšim vzdušjem bi bilo vsem skupaj lažje, a je razumljivo.«

Atletico Madrid (24 točk) je po tretjem remiju v sezoni na tretjem mestu – po nepopolnem kolu ekipe od tretjega do sedmega mesta ločijo le tri točke, do premora zaradi svetovnega prvenstva pa bo odigral še eno tekmo. Štirinajsto kolo španskega prvenstva se bo začel že v torek, 8. novembra, Madridčani pa bodo v sredo gostovali na Majorki.

Drugo mesto v LaLigi s tekmo manj zaseda Real Madrid (32 točk), ki bo v ponedeljek gostoval pri mestnemu tekmecu Rayo Vallecanu, v četrtek, 10. novembra pa bo gostil Cadiz. Barcelona (34 točk) je v soboto z zmago 2:0 proti Almerii skočila na prvo mesto, pred svetovnim prvenstvom, ki se bo v Katarju začelo čez točno štirinajst dni, pa jo v torek čaka še gostovanje pri Osasuni.