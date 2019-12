Oblak podpisal vdajo šele po mojstrovini Messija  

Jan Oblak je uspešno krotil visoke podaje Barcelone v kazenski prostor Atletica. FOTO: AFP



je naredil korak nazaj v boju za naslov španskega prvaka. Potem ko je izgubil spektakularen derbi z(0:1; Messi 86.), za vodilnimain Barcelono zaostaja za šest točk, pred njim pa so na lestvici španskega DP tudi Sevilla, Real Sociedad in Bilbao.Atletico in Barcelona sta igrala daleč najodmevnejšo tekmo konca tedna na stari celini. Štadionje pokal po šivih (64.226), že uvod v tekmo je bil ustrezno spektakularen. Logično, Atletico v zadnjih letih zmanjšuje finančno in posledično kakovostno vrzel za mestnim rivalom Realom in Barcelono.Toda na žalost večine navzočih so se veselili – gostje. Katalonci so bili večino tekme navidez »boljši« tekmec, njihova statistika je bila tradicionalno lepša, toda priložnosti za gol so si priigrali tudi gostitelji. Odločitev o zmagovalcu je tako padla šele v 86. minuti. Čeni mogel premagativ 61. minuti, ko je Škofjeločan pokazal svoje mojstrstvo, je to naredil 25 minut zatem. Argentinec je sprejel žogo odter s strelom ob Oblakovo desno vratnico mojstrsko matiral slovensko številko 1.