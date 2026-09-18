Oblak pred derbijem z Realom brez ovinkarjenja: Želimo osvojiti la ligo

Jan Oblak dva dni pred madridskim derbijem ni skrival ambicij. Atletico bo v nedeljo na Metropolitanu gostil Real Madrid, slovenski vratar pa je v pogovoru z mediji jasno povedal, da se njegova ekipa tudi v tej sezoni ne namerava zadovoljiti zgolj z mestom med najboljšimi.

»Atletico si za to prizadeva vsako leto. Tekmujemo proti odličnim ekipam, Realu in Barci, pa tudi drugim zelo dobrim moštvom. Vsako leto želimo zmagati. Nismo tukaj samo zato, da bi igrali in končali med prvimi tremi ali štirimi. Želimo zmagati. La liga bo zelo dolga in težka, prišla bodo zelo dobra obdobja in tudi takšna, ko stvari ne bodo šle po načrtih. Moramo ostati enotni, verjeti in imeti ambicijo, da gremo po naslov,« je dejal Oblak.

Atletico se po šestih prvenstvenih tekmah v derbi podaja z dvema točkama zaostanka za mestnim tekmecem. Rdeče-beli so ob pravem času ujeli tudi boljšo formo. V sredo so Osasuno na domačem igrišču odpravili s 4:0, pri čemer so povsem prevladovali – sprožili so kar 27 strelov proti vratom, Oblak pa je še drugič zapored ostal nepremagan.

Derbi ne bo odločil sezone

Kljub velikemu vložku slovenski reprezentant nedeljskemu obračunu ne želi pripisovati prevelikega pomena.

»Na zadnjih dveh tekmah smo se odrezali precej dobro, na zadnji zelo dobro, toda sezona se je šele začela. Nekaj igralcev nam manjka, veliko je novih ... Ekipa se še gradi in sezona bo dolga. To je pomembna tekma, derbi, ki ga želimo dobiti, toda nedelja ne bo spremenila poteka sezone.«

Tudi vrnitev Joseja Mourinha na klop Reala zanj ne spreminja pomena tekme.

»Derbi je vedno derbi, posebna tekma za vse. Resnično se ga veselimo in prepričan sem, da bo zelo zanimiv,« je dejal.

Stopil v bran Alvarezu

Oblak je kot kapetan spregovoril tudi o položaju Juliana Alvareza, o katerem se je v zadnjem obdobju veliko pisalo, predvsem zaradi namigovanj, da je želel poleti zapustiti klub in se preseliti v Barcelono.

Argentinec, ki je zaradi mišične preobremenitve izpustil zadnji dve tekmi Atletica, se je v petek znova priključil treningu z moštvom, vendar celotnega programa še ni opravil. Njegov nastop proti Realu zato ostaja pod vprašajem.

»Julian je z nami, podpiramo ga, ko igra, daje vse od sebe. Dokler bo tukaj, bo dal 100 % od sebe in naredil vse, kar lahko za ta klub, ter dosegel najboljše možne rezultate,« je dejal Oblak.

»Nogomet je danes drugačen«

Zanimiv je bil tudi Oblakov pogled na igro Atletica. Zasedba pod taktirko Diega Simeoneja že nekaj časa ni več tako izrazito obrambno usmerjena kot v najboljših letih njegove prve ere, kar se seveda pozna tudi pri številu prejetih zadetkov.

Oblak v tem ne vidi le spremembe pri svojem klubu. Po njegovem se je spremenil celoten nogomet – ekipe so boljše v napadu, hitreje najdejo prostor, tudi španska liga pa je postala zahtevnejša.

»Nogomet se na splošno spreminja. Danes je drugačen kot pred nekaj leti, ko so se ekipe bolje branile oziroma tekmeci v napadu niso bili tako močni. La liga je zelo kakovostna, liga prvakov pa zahtevna. Tudi mi igramo drugače kot prej, vendar je danes težko igrati tako, kot smo nekoč. Nogomet se je razvil in golov je več kot v preteklosti.«

Znova zaklenil svoja vrata

Atletico je na zadnjih dveh tekmah vendarle znova deloval kot neprehodna trdnjava in spomnil na obrambno čvrstost, po kateri je slovel v svojih najboljših letih. Na obeh tekmah je ohranil mrežo nedotaknjeno, pri čemer je imel pomembno vlogo tudi Oblak. Slovenski vratar si želi, da bi niz nadaljevali, vendar poudarja, da čista mreža sama po sebi še ne prinaša zmage. Treba je tudi zadeti.

»Upam, da bomo lahko nadaljevali ta niz, toda kot sem že dejal, se je nogomet spremenil. Ekipe znajo zelo dobro napadati in najti prostore, kar je bilo prej težje. Še vedno se želimo izboljšati v vseh pogledih. Nadaljevati moramo tako, da bomo prejemali čim manj zadetkov, hkrati pa jih moramo tudi dosegati. Najpomembneje je zmagovati. Prepričan sem, da bomo skozi sezono še napredovali,« je sklenil Škofjeločan.