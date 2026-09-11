Oblak prejel osem golov, Šporar brez romantike

V nogometu, kjer šteje vsaka desetinka sekunde in vsak meter, je razlika med domačo ligo in elitno ligo prvakov v zadnjih dneh dobila zelo otipljivo podobo. Tekma PSG – Slovan je tudi Andražu Šporarju in Kenanu Bajriću ponudila redko priložnost, toda hkrati kruto lekcijo o tem, kako visoko je postavljena letvica, ko se srečajo evropski prvaki in klubi iz »obrobja«; pri rezultatu 6:1 in le eni polpriložnosti za Slovake številke govorijo same zase.

Članek analizira, kaj za slovenske nogometaše pomeni izkušnja s Parka princev, koliko v resnici razkrijejo podatki o pretečenih kilometrih in hitrosti, ter zakaj je Šporar po 80 minutah in 8,48 kilometra odkrito priznal, da ni užival. Vzporedno pa se v ospredje prebija še druga zgodba: Jan Oblak v Atleticu, ki v nekaj tekmah prejme več golov, kot jih je pred leti v pol sezone, ter vprašanje, ali lahko tudi najboljši vratar prepreči sistemski zdrs obrambe – in kaj to pove o današnjem vrhunskem nogometu.