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Nogomet

Oblak prejel osem golov, Šporar brez romantike

V najmočnejšem nogometnem tekmovanju na svetu zmagujejo le (naj)boljši. Atletico prejema veliko golov.
Ekvadorski branilec v majici PSG Willian Pacho in slovenski napadalec Slovana Andraž Šporar, ki ni užival. Foto Anne-christine Poujoulat/AFP
Galerija
Ekvadorski branilec v majici PSG Willian Pacho in slovenski napadalec Slovana Andraž Šporar, ki ni užival. Foto Anne-christine Poujoulat/AFP
Jernej Suhadolnik
11. 9. 2026 | 04:30
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V nogometu, kjer šteje vsaka desetinka sekunde in vsak meter, je razlika med domačo ligo in elitno ligo prvakov v zadnjih dneh dobila zelo otipljivo podobo. Tekma PSG – Slovan je tudi Andražu Šporarju in Kenanu Bajriću ponudila redko priložnost, toda hkrati kruto lekcijo o tem, kako visoko je postavljena letvica, ko se srečajo evropski prvaki in klubi iz »obrobja«; pri rezultatu 6:1 in le eni polpriložnosti za Slovake številke govorijo same zase.

Članek analizira, kaj za slovenske nogometaše pomeni izkušnja s Parka princev, koliko v resnici razkrijejo podatki o pretečenih kilometrih in hitrosti, ter zakaj je Šporar po 80 minutah in 8,48 kilometra odkrito priznal, da ni užival. Vzporedno pa se v ospredje prebija še druga zgodba: Jan Oblak v Atleticu, ki v nekaj tekmah prejme več golov, kot jih je pred leti v pol sezone, ter vprašanje, ali lahko tudi najboljši vratar prepreči sistemski zdrs obrambe – in kaj to pove o današnjem vrhunskem nogometu.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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