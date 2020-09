FOTO:Oblak sporoča navijačem: Nismo prišli na obisk, zanima nas le zmaga

Prvi četrtek v septembru prinaša vrnitev slovenske nogometne reprezentance v pravi tekmovalni ritem. Devet mesecev in pol od zadnje delovne akcije čaka selektorja Matjaža Keka nov izziv – letošnja premiera v Uefini ligi narodov. Škoda, da drevi (20.45) v Stožicah ne bo navijačev, Grčija je namreč najmočnejša tekmica Slovenije v skupini C3. Merjenje moči s helensko republiko, Moldavijo in Kosovom bo gotovo privlačno, obenem Slovencem ponuja realen boj za prvo mesto, ki vodi v ligo B v naslednji izvedbi lige narodov. To bi bil pravšnji podvig Kekovih fantov pred veliko zahtevnejšim in še pomembnejšim ciklusom bojev ...