Oblak: Tudi na igrišču za blokom želim zmagati, enako bo na Malti

Slovenski nogometaši se danes popoldne odpravljajo na gostovanje na Malto, še pred tem so opravili trening v Stožicah. Na novinarski konferenci je bil namesto Matjaža Keka, ki je bil odsoten zaradi smrti v družini, prisoten pomočnik Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak. Kek je varovance nagovoril pred treningom, nato ga je pospremil ob strani.

»Za nas bosta to dve pomembni tekmi, vsi smo čakali, da se začnejo priprave na evropsko prvenstvo. V nogometu se tvoj status hitro spremeni, s prebojem na euro smo dosegli odmeven rezultat, a to je že preteklost, zdaj so pred nami novi cilji, nove želje. Vse moramo narediti, da ohranimo pozitivne rezultate in samozavest, zato tudi tekma na Malti ni nepomembna. Kot smo že večkrat povedali, v Nemčijo ne gremo le nastopat, želimo naredit odmeven rezultat,« je začel Oblak.

Nato se je ozrl proti tokratnim tekmecem, Slovenija jih je doslej vedno premagala, a ni bilo vsakič lahko. »Malta je v zadnjih letih napredovala, oni se ne bodo le branili, znajo tudi napadati in prihajajo v priložnosti. To ne bo prijateljska tekma, nenazadnje če igraš na betonu za blokom, želiš zmagati in tako bo tudi na Malti.«

Matjaž Kek pošlje Jana Oblaka na novinarsko konferenco pred najbolj pomembnimi dvoboji, tako je bilo tudi pred ključno tekmo kvalifikacij proti Kazahstanu. Kek proti Malti ničesar ne prepušča naključju. Foto Jure Makovec/AFP

Verbič je zdrav, manjše težave ima Lovrić

Ko se je Oblak odpravil na zadnje priprave za zadnji trening na Brdu pred potjo na Malto, je pred mikrofon sedel še Cesar: »Prvič, odkar sem v reprezentanci, je bilo že v nedeljo na treningu lepo število igralcev, večinoma so zdravi in smo lahko dobro trenirali, tudi Benjamin Verbič je opravil vse treninge in je nared za igro, le Sandi Lovrić je imel nekaj manjših težav, ki so se začele že na zadnji tekmi Udineseja.«

Cesar je potrdil, da bodo preizkusili različne taktične možnosti, da bi iz tekme z Malto odnesli kar največ: »Že na prvi tekmi bomo naredili določene spremembe, fante smo dobro pripravili na Malto. So zanimiva reprezentanca, ki iz tekme v tekmo napreduje, morda jim pred golom manjka malo kvalitete, da bi večkrat zadeli. Od nas bo odvisno, koliko prostora jim bomo dovolili, ne smemo si privoščiti, da bi nam Malta diktirala način igre, zato moramo pritisniti visoko.«

Jan Oblak na Brdu. FOTO: Leon Vidic

Lahko bi prodali 60.000 vstopnic

Malta bo pomembna, a vendarle bo vrhunec tega reprezentančnega ciklusa tekma s Portugalsko. »Lahko bi prodali 50.000, 60.000 vstopnic, če bi imeli dovolj velik štadion. Klici prihajajo od doma, iz Italije, res sem vesel, da imamo takšno tekmo, to je nagrada za igralce.«

Ob koncu sta tako Cesar kot Oblak poudarila, da bodo v zahtevnem obdobju selektorju Keku stali ob strani. »V življenju je žal tako, da se ti ne morejo zgoditi le lepe stvari, pride tudi težko obdobje, a če imaš ob sebi prave ljudi, ki jim zaupaš, so tudi takšna obdobja lažja,« je kapetan zatrdil, da celotna ekipa in štab stojita selektorju ob strani.

Tekma z Malto bo na sporedu jutri ob 19. uri.