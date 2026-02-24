  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Jan Oblak z obrambo na meji možnega znova buri domišljijo

Nogometaši Atletica so s 4:1 premagali Club Brugge in napredujejo v osmino finala. Alexander Sørloth se je izkazal s hat-trickom.
Norvežan je junak večera na Metropolitanu. Foto Thomas Coex/AFP
Galerija
Norvežan je junak večera na Metropolitanu. Foto Thomas Coex/AFP
Nejc Grilc
24. 2. 2026 | 20:40
24. 2. 2026 | 21:25
2:26
A+A-

Pogled na semafor kaže na zanesljivo zmago Atletica iz Madrida, a proti žilavemu in v prvem polčasu razigranemu Club Bruggeju jim ni bilo lahko. Če ne bi bilo Jana Oblaka, bi se tekma lahko zasukala v smer gostov, tako pa so domačini v drugem polčasu po zaslugi Alexandra Sørlotha prišli do zmage s 4:1 in napredovanja v osmino finala lige prvakov.

image_alt
Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Pravi kapetan se izkaže v najtežjih trenutkih, Oblak mirnost in vodstveno vlogo kaže na vsaki tekmi Atletica. V prvem polčasu je Oblak moral po žogo v svojo mrežo, z izjemnim refleksom pa je preprečil vsaj še enega, če ne kar dveh zadetkov mladcev iz vrst Club Bruggeja, ki so ne glede na končni rezultat pustili dober vtis.

Oblak se je izkazal tudi z asistenco Sørlothu za prvi gol na tekmi. V 23. minuti je žogo brcnil na nasprotnikovo polovico, norveški velikan jo je sprejel in iz obrata sprožil, Simon Mignolet je posredoval zelo slabo in žoga je bila v mreži. Brugge je nato pritisnil, Joel Ordonez je po predložku iz kota z glavo zadel za zasluženo izenačenje, nato je v ospredje stopil Oblak in do polčasa ohranil izid izenačen.

Soigralci so se v slačilnici umirili in v drugih 45 minutah je bil Atletico boljši nasprotnik, zmaga s 4:1 (3x Sørloth, Cardoso) je bila povsem zaslužena. Ob koncu je Oblak prejel še grd udarec ob naletu v telo, a ni bil prav dolgo na tleh, visokorasli Škofjeločan je vajen trdih dvobojev z branilci.

Jan Oblak se je dobro ogrel in znova navdušil z izjemnim refleksom, preprečil je čisti zadetek po strelu s štirih metrov. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP
Jan Oblak se je dobro ogrel in znova navdušil z izjemnim refleksom, preprečil je čisti zadetek po strelu s štirih metrov. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

V večernem programu lige prvakov so na sporedu še trije dvoboji, zelo zanimivo bo videti, kaj lahko na povratni tekmi v Milanu proti Interju opravi Bodø/Glimt, ki je prvo tekmo dobil s 3:1.

Liga prvakov:

Atletico Madrid - Brugge 4:1 (1:1) 3:3
Inter - Bodö/Glimt       (1:3)
Newcastle - Qarabag       (6:1)
Bayer Leverkusen - Olympiakos       (2:0)

Nogomet
Nocoj v ligi prvakov

Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Danes in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov. Inter in Atletico Madrid se bosta reševala proti avtsajderjem iz Norveške in Belgije.
Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Upokojenci
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
liga prvakovJan OblakAtletico MadridClub BruggeInterBodo Glimtnogomet

