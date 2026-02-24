Jan Oblak z obrambo na meji možnega znova buri domišljijo

Pogled na semafor kaže na zanesljivo zmago Atletica iz Madrida, a proti žilavemu in v prvem polčasu razigranemu Club Bruggeju jim ni bilo lahko. Če ne bi bilo Jana Oblaka, bi se tekma lahko zasukala v smer gostov, tako pa so domačini v drugem polčasu po zaslugi Alexandra Sørlotha prišli do zmage s 4:1 in napredovanja v osmino finala lige prvakov.

Pravi kapetan se izkaže v najtežjih trenutkih, Oblak mirnost in vodstveno vlogo kaže na vsaki tekmi Atletica. V prvem polčasu je Oblak moral po žogo v svojo mrežo, z izjemnim refleksom pa je preprečil vsaj še enega, če ne kar dveh zadetkov mladcev iz vrst Club Bruggeja, ki so ne glede na končni rezultat pustili dober vtis.

Oblak se je izkazal tudi z asistenco Sørlothu za prvi gol na tekmi. V 23. minuti je žogo brcnil na nasprotnikovo polovico, norveški velikan jo je sprejel in iz obrata sprožil, Simon Mignolet je posredoval zelo slabo in žoga je bila v mreži. Brugge je nato pritisnil, Joel Ordonez je po predložku iz kota z glavo zadel za zasluženo izenačenje, nato je v ospredje stopil Oblak in do polčasa ohranil izid izenačen.

Soigralci so se v slačilnici umirili in v drugih 45 minutah je bil Atletico boljši nasprotnik, zmaga s 4:1 (3x Sørloth, Cardoso) je bila povsem zaslužena. Ob koncu je Oblak prejel še grd udarec ob naletu v telo, a ni bil prav dolgo na tleh, visokorasli Škofjeločan je vajen trdih dvobojev z branilci.

Jan Oblak se je dobro ogrel in znova navdušil z izjemnim refleksom, preprečil je čisti zadetek po strelu s štirih metrov. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

V večernem programu lige prvakov so na sporedu še trije dvoboji, zelo zanimivo bo videti, kaj lahko na povratni tekmi v Milanu proti Interju opravi Bodø/Glimt, ki je prvo tekmo dobil s 3:1.

Liga prvakov:

Atletico Madrid - Brugge 4:1 (1:1) 3:3

Inter - Bodö/Glimt (1:3)

Newcastle - Qarabag (6:1)

Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0)