Oblak v boj ob 18:45, zvečer zanimivo še v Leipzigu, Dortmundu, Newcastlu, ...

Po vrhunskih predstavah in presenetljivih izidih torkovega nogometnega večera v ligi prvakov se bo ples nadaljeval z na papirju še večjimi derbiji, ki jih prinaša sreda. Za slovenske nogometaše bo zanimiv obračun Jana Oblaka in Atletica s Feyenoordom, ki se začenja že ob 18.45, zvečer pa Benjamin Šeško in Kevin Kampl gostita ranljivi Manchester City.

To bo tudi večer za derbije nekdanjih zmagovalcev lige prvakov, denimo Porta in Barcelone, pa Dortmunda in Milana, ... Ne smemo pozabiti niti na tekmo med Newcastlom in Paris Saint-Germainom, oba kluba sta podprta s praktično neomejenimi količinami arabskega denarja, oba pa imata ambicije po naskoku na sam vrh.

V ligi prvakov vsak večer prinese nove zanimive zgodbe, tako bo tudi na sloviti beograjski Marakani, ki bo po treh letih znova gostila tekme elitne ravni. V goste prihajajo Young Boys, Crvena zvezda pa odkrito meri na zmago.