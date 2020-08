Oblak v finalu lige prvakov, Handanović v finalu evropske lige

Na vrhu Bayern, za njem Real Madrid in Manchester City

Unitedova asa Marcus Rashford in Bruno Fernandes naj bi se veselila končne zmage v evropski ligi. FOTO: Glyn KirK/Reuters



Prvi favorit Manchester United

naj bi zmagal v letošnji ligi prvakov, je napovedala anketa Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS), v kateri je sodelovalo 117 novinark in novinarjev iz 59 držav. V finalu naj bi se pomeril zs slovenskim vratarjemNemški prvak je dobil 27,35-odstotno podporo. Bayernu so sledili(15,38),(12,82),(11,96) in(11,11). Več kot en glas so dobili še Atletico (8,55),(7,69) in Atalanta(4,27).Zadnje tri ekipe, tako kotnekdanjega slovenskega reprezentanta, so na isti strani žreba že v četrtfinalu in se bodo pomerile med seboj, tako da bo ena izmed teh ekip po anketi AIPS zagotovo v finalu. Klubi z največ podpore, Bayern, Real in Manchester City, bodo dali drugega finalista. Glede na napovedi novinarjev in razpored žreba je tako 23. avgusta v Lizboni najbolj verjeten finale lige prvakov Bayern - Atletico.Še večjo podporo je prejel, ki je z 42,73 odstotki prvi favorit za osvojitev evropske lige. Takoj za njim je bil drugi v glasovanju v evropski ligis slovenskim čuvajem mreže(31,62), tak pa bi bil lahko tudi finalni dvobojV anketi so jima sledili Sevilla (9,40), Wolverhampton (5,13), Bayer Leverkusen (4,27), Roma (3,42) in Olympiacos (1,71), preostale ekipe so dobile le po en glas ali pa so ostale brez podpore.