FOTO:Oblak v ligi prvakov, Rožman zmlel Dinamo, Bohar v življenski formi

Mevlja le v sistemu igre 3-4-3

Štiri kola pred koncem 16-članske ruske lige je odprt boj za 3. mesto, ki prinaša ligo prvakov, prvak je že davno postal Zenit, drugi bo Lokomotiv. CSKA je zbral toliko točk kot Rostov (43), Krasnodar na tretjem mestu dve več. Obstanek v ligi si je najbrž zagotovil Soči; Miha Mevlja je v Moskvi igral do premora, ko je trener spremenil sistem igre s 3-4-3 na 4-2-4-1 in potegnil iz igre prav Mevljo. Slabše kaže Denisu Popoviću (Krilja Sovjetov), ki zaostaja tri točke za odrešilnim 14. mestom. Slovenski legionarji – Lokomotiv : Soči 0:0 (Mevlja do 46.), Ufa : Ural 1:1 (Jokić vso tekmo, Bizjak do 63, pri 0:0), Krilja Sovjetov : Rostov 0:0 (Popović od 68.), Ahmat : CSKA 0:4 (Bijol od 74., pri 0:3), Sturm : Hartberg 1:4 (Rep do 77.), Volfšperk : Rapid 3:1 (Petrović vso tekmo), Inter : Bologna 1:2 (Handanović vso tekmo), Cagliari : Atalanta 0:1 (Birsa od 67.; Iličić od 60.), Parma : Fiorentina 1:2 (Kurtić vso tekmo), Konyaspor : Rizespor 1:0 (Skubic vso tekmo; Vetrih do 84., pri 0:0), Rijeka : Dinamo 2:0 (trener Rožman).

Saul Niguez in Jan Oblak sodita med najboljše nogometaše pri Atleticu. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Šporar v boj šele danes

Danes bo sklenil 30. kolo portugalskega prvenstva (od 34) Andraž Šporar. Ljubljančan bo začel tekmo v majici Sportinga, ki bo gostoval pri Moreirenseju (22.00); Argentinec Luciano Vietto je poškodovan, brazilski napadalec Phellype pa vprašljiv zaradi načetega kolena. Šporarju gre obetavno, dobro se je ujel s soigralci, redno zabija gole, s prihodom trenerja Amorima se lizbonski klub načrtno pripravlja na boj za visoke položaje v sezoni 2020/21. V naslednji sezoni bo igral v evropski ligi, kar je pravšnje vzporedno tekmovanje za Sportingov boj s Portom, Benfico in morda tudi Brago.



Bohar kotira pri 15 golih

Občasni slovenski reprezentant Damjan Bohar še ni igral tako učinkovito kot v tej sezoni poljskega prvenstva. FOTO: Tadej Regent



Gol Verbiča in debi Mlakarja

Benjamin Verbič je znižal zaostanek za Šahtarjem na 1:2, več Dinamo Kijev ni zmogel. FOTO: Alexei Filippov/Reuters

Je v nogometni Španiji vse odločeno? Tako se zdi, potem ko je Real Madrid dobil eno najzahtevnejših gostovanj v primeri division, Atletico Madrid pa ne popušča. Barcelona ima vse manj možnosti za ubranitev naslova prvaka, Atletico pa je vse bližje tretjemu mestu in vstopnici za ligo prvakov 2020/21.Madridska kluba igrata v odlični formi. Baskija je padla v 73. minuti tekme med Bilbaom in Realom, potem ko je unovčil strel z bele točke, še manj možnosti je imela Mallorca v neenakovredni tekmi z Atleticom (3:0).in soigralci v obvladajo igro na rezultat – enako velja za Real pod vodstvom–, sproščeno pogledujejo tudi proti največjim izzivom. Največji med največjimi sledi v ligi prvakov, Atletico si je – kot PSG, Atalanta in Leipzig – zagotovil četrtfinale, v katerem bo imela Slovenija tri predstavnike: Oblaka,in. Toda Oblak in trenerne razmišljata tako daleč.»Pred nami so štiri tekme španskega prvenstva proti ekipam, ki še niso izpolnile ciljev. Ne moremo popustiti, želimo končati posel zmagovito in to miselnost prenesti v avgust. Premoremo širok igralski kader, uspešno rotiram igralce, zato ne bodo preveč izžeti,« je ocenil Simeone. Oblak je v španskem prvenstvu odigral 187. tekmo, pri čemer je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno na 103. tekmi. Ker brani v podobnem ritmu tudi Realov vratar, bo Škofjeločan najbrž ostal brez pete zaporedne lovorike zamora.Dobro grev poljskem prvenstvu. Krilni napadalec, ki je bil del uspešne zgodbe Maribora v ligi prvakov, je eden najboljših strelcev prvenstva, konec tedna si je pripisal 15. gol v majici Zaglebieja iz Lubina. Zanimivo, 28-letni Prekmurec še ni igral tako učinkovito, kdo ve, kaj mu bo to prineslo po koncu sezone. Pogodba s klubom, ki kotira na vrhu spodnjega dela lestvice – poljsko prvenstvo je razdeljeno na skupini za prvaka in obstanek –, mu poteče junija 2021. Leto pred iztekom pogodbe se običajno zgodi eden od dveh scenarijev: bodisi klub in nogometaš podaljšata sodelovanje bodisi igralec odide drugam.Tudise je vpisal med strelce, čeprav je izgubil v največjem ukrajinskem derbiju. Dinamo Kijev je gostil Šahtar iz Donjecka, slednji pa je dobil tudi to tekmo (2:3), pri čemer je Verbič v 51. minuti znižal rezultat na 1:2. Prvak je znan, Šahtar ima 20 točk prednosti, Dinamu grozi, da bi ostal brez kvalifikacij za ligo prvakov, ki jih prinaša drugo mesto. Za ta položaj se bodo do konca borili Kijevčani, Lugansk in Černigov. Verbič je zbral 10 golov in 3 podaje, od tega osem golov v prvenstvu.Prvi nastop v letu 2020 v majici Wigana si je izboril prvi topničar mlade reprezentance. Wigan je gostoval v Brentfordu in izgubil z 0:3, Mlakar je igral od 73. minute. Bankrotirani Wigan čaka temeljita preobrazba in selitev v eno od (naj)nižjih angleških lig.Pomembno zmago v italijanski 2. ligi je vknjižil še en napadalec selekcije U-21. Cremonese je v pomembni tekmi premagal Pescaro in se prebil iz območja, ki pelje v 3. ligo. Celar, ki je igral do 71. minute, je v tej sezoni zbral 5 golov; tri v serie B, dva v pokalu.