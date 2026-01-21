Oblak v sodnikovem dodatku preprečil zmagoslavje Turkov

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je s svojim Atleticom v sedmem kolu nogometne lige prvakov gostoval v Istanbulu pri Galatasarayu in s soigralci osvojil točko za neodločen izid 1:1.

Madridčani so sijajno odprl tekmo v Turčiji, saj je Giuliano Simeone v polno zadel že v četrti minuti. Toda Turki so se hitro vrnili v igro, in sicer v 20. minuti z avtogolom Marcosa Llorenteja. Tekma nato ni več ponudila zadetkov, čeprav je imel med drugim Atletico v zadnjih minutah dve lepi priložnosti. Še lepšo je imel v 94. minuti Galatasaray, a je izvrstno posredoval Oblak, ki je postal prvi slovenski nogometaš v stotimi tekmami v ligi prvakov.

Qarabag je gostil Eintracht Frankfurt in zmagal s 3:2. Camilo Duran je domače moštvo popeljal v vodstvo v četrti minuti, Can Uzun pa je poravnal rezultat šest minut pozneje. Dolgo nato ni bilo spremembe izida. V 78. minuti je Fares Chaii unovčil enajstmetrovko za Eintracht, Duran pa je dve minuti pozneje dosegel svoj drugi gol na tekmi za 2:2. Zmago je gostiteljem v 94. minuti prinesel branilec Bahlul Mustafazada.