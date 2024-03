Oblak za polfinale z Borussio, vrhunec bo derbi Real Madrid – ManCity

Na sedežu Uefe so s pomočjo nekdanjega zvezdnika Chelseaja John-Obi Mikela izžrebali četrtfinalne in polfinalne pare letošnje lige prvakov. Atletico Madrid se bo za napredovanje pomeril z Borussio Dortmund in čeprav v četrtfinalu ni slabih ekip, je Jan Oblak s soigralci z žrebom vendarle lahko zadovoljen.

Osrednji dvoboj četrtfinala bo obračun madridskega Reala in branilcev naslova Manchester Cityja. V očeh mnogih sta to glavna kandidata za osvojitev naslova prvaka, eden od njih se bo tako poslovil že dve stopnički pred koncem. Tudi dvoboj PSG-ja in Barcelone navdušuje navijače. Arsenal in Bayern sta stara znanca iz evropskih tekmovanj, tokrat pa je vloga favorita mnogo manj izrazito na strani Bayerna kot doslej.

Pri Atleticu so z žrebom lahko zadovoljni, enako si bržkone mislijo tudi v Dortmundu. FOTO: Fabrice Coffrini/APF

Četrtfinalni pari lige prvakov:

Arsenal – Bayern

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

PSG – Barcelona

Prvo napisana moštva bodo gostila prvo tekmo četrtfinala. Prve tekme bodo na sporedu 9. in 10. aprila, povratne teden dni kasneje.

Izžrebali so tudi polfinalne nasprotnike. Zmagovalec prvega polfinalnega para (Arsenal/Bayern) bo igral s favoritom (Real/City), Oblaka ob morebitnem napredovanju čaka boljši iz para PSG/Barcelona.

Polfinale:

Atletico/Borussia: PSG/Barcelona

Bayern/Arsenal: Real/City

Prvi tekmi bosta na sporedu 30. aprila in 1. maja, povratni teden dni kasneje. Finale LP bo 1. junija na Wembleyu.