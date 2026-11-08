Oblak že na drugem mestu večne lestvice

Nogometaši Barcelone so v svojo korist odločili veliki derbi 12. kola španskega prvenstva. Na štadionu Metropolitano v Madridu so po preobratu z 2:1 strli odpor igralcev Atletica.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je postal član Atletica z drugim največjim številom nastopov v zgodovini kluba. S 554 tekmami je prehitel Adelarda Rodrigueza, pred njim pa je na klubski večni lestvici le še trenutni kapetan Koke, ki je pri 751 nastopih. Izkušeni Škofjeločan je prvo tekmo za to madrisko moštvo odigral septembra 2014, kar na 239 tekmah (43 %) pa je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Tokrat mu jo je dvakrat zatresel Fermin Lopez. Prvič ob koncu prvega polčasa (v 45. minuti), drugič pa sredi drugega dela (v 66. minuti). Gostitelji so se vodilnega gola veselili že v deseti minuti.

Barcelona je po enajsti zmagi ohranila prvo mesto na lestvici. Pred madridskim Realom ima tri točke prednosti, Atletico pa na tretjem mestu zdaj zaostaja za pet točk.