Oblak znova v težavah, soigralec ga je rešil s tremi goli

Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je v 6. krogu španske lige gostil Rayo Vallecano. Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, in njegovi soigralci iz Madrida so pred domačimi navijači dosegli drugo zmago sezone, slavili so s 3:2.

Atletico Madrid je bil na pragu novega poraza, a ga je iz brezna izvlekel razigrani Julian Alvarez. Ta je domače popeljal v vodstvo v 15. minuti, toda Josep Chavarria je gostom priigral izenačenje, za preobrat pa je poskrbel Alvaro Garcia v 77. minuti.

Na veselje domačih navijačev pa je Atletico hitro spet izid poravnal, v 80. minuti je namreč iz bližine spet zadel Alvarez. Giuliano Simeone je imel zaključno žogo v 83. minuti, a zadel prečko, svojo zaključno pa je izkoristil Alvarez, ki je svoj "hattrick" dopolnil z lepim strelom malce izven kazenskega prostora v 88. minuti.

Real Sociedad je za svojo prvo zmago v sezoni z 1:0 premagal predzadnjo Mallorco, Getafe in Alaves pa sta igrala 1:1.