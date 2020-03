Oblaka, Iličića in Šporarja očitno ne bo v Slovenijo

Čeferinovi v torek o usodi lige prvakov, nacionalnih zvez in eura 2020

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin, je odpovedala vse tekme v ligi prvakov in evropski ligi za prihodnji teden. FOTO: Marko Feist



Marca bi morali igrati s Turčijo in Albanijo

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predlagala prestavitev marčevskih in aprilskih reprezentančnih tekem. Predsednik Fifese je pred tem sestal z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)in mu na sedežu WHO v Ženevi zagotovil podporo v boju proti novemu koronavirusu WHO in Fifa sta lani sklenila štiriletno partnerstvo pri promociji zdravega življenjskega sloga po vsem svetu. Na razmere v svetu sta se odzvali tudi najpomembnejši svetovni konfederaciji. Največja in najbogatejša Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec, je odpovedala vse tekme v ligi prvakov in evropski ligi za prihodnji teden.Za torek, 17. marca, je Uefa sklicala izredno zasedanje, na katerem bodo prek videokonference na temelju priporočil in nasvetov WHO odločali o usodi nogometa na stari celini v naslednjem obdobju. Povabljeni so vodilni 55 članic Uefe, zastopniki nogometašev, lig in klubskih združenj, govorili pa bodo tako o nacionalnih kot o reprezentančnih tekmovanjih in o letošnjem evropskem prvenstvu v luči svetovne zdravstvene krize.Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je pred dvema dnevoma odpovedala naslednji krog tekmovanj v pokalu libertadores, različice lige prvakov, tekmovanje je še v skupinskem delu. Fifa je preložila tudi prva dva kroga južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Tekme bi morale biti v zadnjem tednu marca.Kakorkoli: če bi bil predlog Infantina sprejet, bi to pomenilo, da marca ne bo v Slovenijo najboljših slovenskih nogometašev, kot soinSelektorbi moral namreč konec meseca voditi ekipo v tekmah s Turčijo (Ljubljana) in Albanijo (Koper).