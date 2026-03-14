Oblaka ustavile bolečine, Maročan uščipnil Norvežana za moškost

Nogometaši madridskega Atletica so v mestnem obračunu z 1:0 premagali igralce Getafeja in so zdaj sami na tretjem mestu španskega prvenstva. Jan Oblak zaradi bolečin v kolku, ki jih je staknil na včerajšnjem treningu, ni bil v postavi domačega moštva.

Atletico je do 17. zmage v tej sezoni elitne španske lige prišel zahvaljujoč izjemnemu zadetku iz več kot 25 metrov argentinskega branilca Nahuela Moline, ki je bil natančen že v osmi minuti. Zasedba trenerja Diega Simeoneja je bila tudi v nadaljevanju boljša ekipa, delo pa jim je olajšala izključitev maroškega branilca Getafeja Abdela Abqarja, ki je v 56. minuti brez sramu uščipnil norveška napadalca Alexandra Sørlotha za njegovo moškost.

Madridčani imajo deset krogov pred koncem prvenstva dve točki naskoka pred četrtouvrščenim Villarrealom, ki je včeraj zgolj remiziral pri Alavesu. Na vrhu lestvice kraljuje Barcelona.